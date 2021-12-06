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06.12.2021 16:23
Рубрика: Власть

Путин и Моди обсудили сотрудничество в энергетике и космосе

Текст: Кира Латухина
Президент России и премьер-министр Индии начали переговоры в Нью-Дели. Лидеры обсудили сотрудничество в энергетике, космосе, военной сфере, а также международные вопросы, среди них - ситуация в Афганистане.

"Мы относимся к Индии как к великой державе с дружественным нам народом и с замечательной историей наших отношений", - заявил Владимир Путин. "Отношения между нашими странами развиваются, устремлены в будущее", - сказал он и отметил рост товарооборота - за девять месяцев уже свыше 38 процентов. В то время как в прошлом году был спад на 17 с лишним процентов.

Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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"Мы действительно сотрудничаем, работаем в очень важных перспективных направлениях​​​. Это касается энергетики, высоких технологий, включая космос. И уверен, что программы, о которых мы говорили, будут реализованы, в том числе подготовка индийского космонавта", - сказал российский лидер.

"Нас, безусловно, беспокоит все, что связано с терроризмом и борьбой с ним​​​. Так же, как и с наркотиками, с организованной преступностью. В этой связи, конечно, нас не может не беспокоить ситуация и то, как она развивается в Афганистане", - заявил Путин.

Отношения продолжают развиваться и на международной арене, где позиции двух стран по очень многим вопросам совпадают, и в военной сфере​​​. "Мы работаем в военно-технической области, причем так, как мы не работаем ни с одним нашим партнером, имея в виду, что мы вместе занимаемся разработками высокотехнологичной военной продукции и производством, в том числе в Индии", - отметил российский лидер.

"Мы проводим совместные военные учения и на территории Индии, и на территории России", - констатировал президент. "Намерены и дальше работать по этому направлению", - сказал он. "Наше оборонное сотрудничество укрепляется посредством совместной разработки производства в рамках программы "Сделано в Индии", также расширяется сотрудничество в сфере космоса", - заметил Моди.

"Несмотря на сложности пандемии, нет никаких изменений в темпе развития отношений Индии и России. Наше особо привилегированное партнерство продолжает укрепляться", - подчеркнул индийский премьер-министр. И то, что президент России нанес второй зарубежный визит в этом году именно в Индию, говорит о многом, считает он.

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