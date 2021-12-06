Путин подписал закон об усеченной индексации базы для военных пенсий

В следующем году доля денежного довольствия, которая учитывается при расчете военных пенсий, будет проиндексирована в усеченном, а не в планируемом виде. Закон об этом подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Военные пенсии формируются исходя из денежного довольствия военных и ряда категорий силовиков (сотрудников ФСБ, органов внутренних дел, следователей и прокуроров, пожарных и росгвардейцев). Однако сейчас при исчислении пенсии учитывается не все довольствие, а только его часть - 73,68%. Этот показатель используется с 2020 года, когда полноценная индексация (на 2% или выше с учетом уровня инфляции) была заморожена.

Предполагалось, что, начиная с 2011 года, доля денежного довольствия для расчета пенсий военных вырастет до 100% за счет ежегодной индексации, однако пока этого не произошло.

Теперь, согласно закону, в 2022 году доля вырастет до 74%, то есть примерно на 0,5%. При этом само денежное довольствие проиндексируется на 4% с 1 октября 2022 года, что предполагает федеральный бюджет на 2022-2024 годы, то есть военные пенсии в итоге вырастут.