Президент России Владимир Путин прибыл в Индию на переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди.

Это вторая зарубежная поездка российского лидера в этом году​​​. Первой стал саммит с президентом США Джо Байденом в Женеве.

Лидеры обсудят развитие двусторонних отношений и международную тематику, в частности, вопросы стратегической стабильности, борьбу с терроризмом, ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Афганистане.

Встрече предшествовал формат "два на два" - переговоры министров иностранных дел и обороны. Путин и Моди также пообедают и обсудят сложные вопросы, которые не успеют затронуть в ходе переговоров в составе делегаций.

С российской стороны в Индию прибыли глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, помощник президента Юрий Ушаков, глава "Роснефти" Игорь Сечин - в проработке целый ряд важных энергетических оглашений.

По итогам переговоров ожидается подписание около десяти важных соглашений, лидеры также примут совместное заявление - по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это будет полная ревизия всего спектра тем, которые стоят на повестке российско-индийского взаимодействия. А вот заявлений для СМИ после встречи не планируется.