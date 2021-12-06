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06.12.2021 15:25
Рубрика: Власть

Путин прибыл в Индию

Текст: Кира Латухина
Президент России Владимир Путин прибыл в Индию на переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди.
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости

Это вторая зарубежная поездка российского лидера в этом году​​​. Первой стал саммит с президентом США Джо Байденом в Женеве.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин и Байден проведут переговоры в закрытом формате

Лидеры обсудят развитие двусторонних отношений и международную тематику, в частности, вопросы стратегической стабильности, борьбу с терроризмом, ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Афганистане.

Встрече предшествовал формат "два на два" - переговоры министров иностранных дел и обороны. Путин и Моди также пообедают и обсудят сложные вопросы, которые не успеют затронуть в ходе переговоров в составе делегаций.

С российской стороны в Индию прибыли глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, помощник президента Юрий Ушаков, глава "Роснефти" Игорь Сечин - в проработке целый ряд важных энергетических оглашений.

По итогам переговоров ожидается подписание около десяти важных соглашений, лидеры также примут совместное заявление - по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это будет полная ревизия всего спектра тем, которые стоят на повестке российско-индийского взаимодействия. А вот заявлений для СМИ после встречи не планируется.

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