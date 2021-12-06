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06.12.2021 18:55
Рубрика: Происшествия

Растет риск ЧП с туристами

Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 277(8628)
Спасатели предупредили об основных рисках с наступлением календарной зимы. Опасения за туристов, которые в эти дни и в новогодние праздники отправятся на отдых. Незарегистрированные тургруппы, идущие несанкционированными маршрутами, труднее отыскать и в случае необходимости спасти. Об этом на селекторе в национальном антикризисном центре предупредили ученые системы МЧС.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"С ростом численности отдыхающих на курортах увеличится количество людей, которые могут находиться в местах, несогласованных для катания на горных лыжах и сноубордах. Это значительно повысит риски получения ими травм в результате схода снежных масс", - сказано в оперативном прогнозе МЧС на начало декабря.

МЧС будет следить из космоса за каждым пожаром

По данным МЧС, ежедневно в целом по стране регистрируются около сотни туристических групп. Во время пандемии и закрытия границ вырос так называемый туризм новичков. Это те отдыхающие, которые раньше летали даже зимой в теплые страны, а теперь решили опробовать родные просторы. В МЧС напоминают, что уведомить спасателей о путешествии необходимо за 10 рабочих дней до выхода на маршрут, заполнив специальную форму на сайте ведомства.

В 90 процентах случаев спасатели отправляются на поиски незарегистрированных групп. Только в Камчатском крае зимой прошлого года помощь потребовалась 14 раз.

С начала текущего года в региональном подразделении МЧС России были зарегистрированы 1167 туристических групп, в составе которых более 14 тысяч граждан, включая 2,3 тысячи детей.

Происшествия ЧП Экономика Туризм Правительство МЧС

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