Растет риск ЧП с туристами

"С ростом численности отдыхающих на курортах увеличится количество людей, которые могут находиться в местах, несогласованных для катания на горных лыжах и сноубордах. Это значительно повысит риски получения ими травм в результате схода снежных масс", - сказано в оперативном прогнозе МЧС на начало декабря.
По данным МЧС, ежедневно в целом по стране регистрируются около сотни туристических групп. Во время пандемии и закрытия границ вырос так называемый туризм новичков. Это те отдыхающие, которые раньше летали даже зимой в теплые страны, а теперь решили опробовать родные просторы. В МЧС напоминают, что уведомить спасателей о путешествии необходимо за 10 рабочих дней до выхода на маршрут, заполнив специальную форму на сайте ведомства.
В 90 процентах случаев спасатели отправляются на поиски незарегистрированных групп. Только в Камчатском крае зимой прошлого года помощь потребовалась 14 раз.
С начала текущего года в региональном подразделении МЧС России были зарегистрированы 1167 туристических групп, в составе которых более 14 тысяч граждан, включая 2,3 тысячи детей.