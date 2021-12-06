Разведка США узнала о планах Китая построить военно-морскую базу в Атлантике

Пока США в Южно-Китайском море устраивают демонстративные военные учения, чтобы оказать давление на Пекин, Поднебесная готовит сильный ответный ход. Им может стать создание первой военно-морской базы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на Атлантическом побережье Африки, где в перспективе смогут дозаправляться, вооружаться и проходить техническое обслуживание китайские авианосцы и подводные лодки. Такие крайне тревожные для Белого дома намерения Китая вскрыла американская разведка, утверждает газета The Wall Street Journal.

По данным этого издания, которое ссылается на неназванные источники в американском правительстве, речь идет о планах по созданию военного объекта КНР в небольшой, но стратегически расположенной в Африке Экваториальной Гвинее. Предположительно, объект планируется возвести в городе Бата, где уже есть ранее построенный Китаем торговый порт.

Если добытая американскими разведслужбами информация соответствует действительности, то НОАК может обзавестись уже вторым пунктом базирования для ВМС за пределами Китая и первым с прямым выходом в Атлантику. Первая зарубежная военная база в 2017 году была открыта на территории африканского государства Джибути на побережье Аденского залива. С тех пор в этот объект были сделаны серьезные инвестиции, а в конце 2019 года завершено сооружение 330-метрового причала для швартовки крупных кораблей (вплоть до авианосцев). В настоящее время на этом ноаковском объекте, по данным открытых источников, дислоцированы от 1 до 2 тысяч китайских военных. А в их задачи входит обслуживание 400-метровой взлетно-посадочной полосы, а также заходящих в Джибути фрегатов и эсминцев ВМС КНР, оперирующих в районе Африканского Рога и западной части Индийского океана.

Набирающая темп экспансия Китая на Черный континент все больше беспокоит Вашингтон

Набирающая темп экспансия КНР на Черный континент все больше беспокоит Вашингтон, который, к слову, сам обладает сетью из почти трех десятков постоянных (Enduring) и непостоянных (Non-Enduring) военных объектов в Африке. Так, по данным издания The Intercept, в бюджет Пентагона на 2019 финансовый год были заложены средства для 29 американских баз в 15 африканских странах. Считается, что на текущий момент в Африке развернуты порядка 7 тысяч "звездно-полосатых" военных, которые занимаются обучением местных сил безопасности и проведением контртеррористических операций. Идут они с переменным успехом, а США периодически несут здесь чувствительные потери. Так, в октябре 2017 года сразу четыре американских "зеленых берета" были убиты в ходе боестолкновения в Нигере, а в начале 2020 года боевики атаковали базу США в Кении, в результате чего погибли трое американских граждан.

Тем не менее руководитель Африканского командования США (AFRICOM) Стивен Таунсенд уделяет повышенное внимание именно планам Китая в зоне его ответственности и предполагаемое размещение новой базы КНР на Атлантическом побережье континента "сильно его беспокоит", заявил ранее этот генерал в интервью Associated Press. Для того чтобы не допустить претворения планов Пекина в жизнь, американцы уже начали "обхаживать" официальный Малабо. "Мы дали понять (властям) Экваториальной Гвинеи, что определенные потенциальные шаги, связанные с китайской активностью, вызовут опасения в сфере национальной безопасности", - цитирует WSJ слова высокопоставленного чиновника в администрации президента США Джо Байдена.

Удастся ли Вашингтону продавить свои антикитайские интересы путем прямого вмешательства во внутренние дела небольшого африканского государства, пока непонятно - никаких официальных заявлений от властей Экваториальной Гвинеи пока не поступало. Вместе с тем понятно, что Пекин едва ли легко отступится от решения своих стратегических задач - "подстраховать" существенные инвестиции в рамках реализуемого глобального торгово-экономического проекта "Один пояс - один путь" проецированием собственной военной силы за рубежом. А единственный путь к этому - обеспечение физического присутствия НОАК на территориях удаленных от китайских границ иностранных государств. Однако за исключением недавнего создания своей первой зарубежной военно-морской базы в Джибути никакого опыта в этом отношении у Китая раньше не было, и задача масштабировать этот успех - в числе приоритетов КНР.