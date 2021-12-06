Разведка США узнала о планах Китая построить военно-морскую базу в Атлантике

Новости

В Ростове создадут Центр реабилитации летучих мышей 20:04
В Москве представили детский фильм-сказку о правнучке Деда Мороза 19:49
Синоптики предупредили о сильном снегопаде в регионах ЦФО 19:43
Астраханца наградили за помощь в поимке боевика из банды Басаева 19:41
Патриарх Кирилл: Александр Невский совершил подвиг прозрения подлинной опасности 19:38
В Москве ввели режим повышенной готовности из-за мощного снегопада 19:36
РФ и Индия подписали контракт на производство 600 тыс. автоматов Калашникова 19:32
Рязанские власти ввели обязательную вакцинацию граждан старше 60 лет 19:24
Граждане Финляндии смогут въезжать в РФ железнодорожным транспортом 19:20
Названы время и место прощания с создателем "Кинотавра" Рудинштейном 19:11
Кабмин утвердил квоту на выдачу разрешений на работу для иностранцев в 2022 г 19:08
Представители Марины Хлебниковой рассказали о ее состоянии 19:04
Беларусь назначила дополнительные поезда с Россией на Новый год 18:41
Эксперты посчитали, сколько получают самозанятые 18:35
Опрос: Половина инвесторов считают российский рынок привлекательным 18:17
В московском метро машинисту стало плохо 18:16
В СК завершился допрос Рашкина по делу о незаконной охоте 18:11
Бойца ММА и блогера Чоршанбиева выдворят из России 17:46
Трутнев исключил возможность сдачи Курильских островов в аренду 17:40
Суд взыскал с ЦСКА 348 млн рублей в пользу подрядчика строительства арены 17:34
Власти Москвы призвали отказаться от автомобилей из-за метели 7 декабря 17:04
Матвиенко: Король Бахрейна хочет посетить Москву 16:52
Названы сроки расширения дальневосточной ипотеки на врачей и учителей 16:36
Греф предсказал повышение ключевой ставки до конца года 16:29
Филипп Киркоров заявил об оплате всех штрафов 16:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
06.12.2021 19:17
Рубрика: В мире

Разведка США узнала о планах Китая построить военно-морскую базу в Атлантике

Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 277(8628)
Пока США в Южно-Китайском море устраивают демонстративные военные учения, чтобы оказать давление на Пекин, Поднебесная готовит сильный ответный ход. Им может стать создание первой военно-морской базы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на Атлантическом побережье Африки, где в перспективе смогут дозаправляться, вооружаться и проходить техническое обслуживание китайские авианосцы и подводные лодки. Такие крайне тревожные для Белого дома намерения Китая вскрыла американская разведка, утверждает газета The Wall Street Journal.
Пекин защищает свои экономические интересы в Африке с помощью военной силы. Фото: Reuters Пекин защищает свои экономические интересы в Африке с помощью военной силы. Фото: Reuters
Пекин защищает свои экономические интересы в Африке с помощью военной силы. Фото: Reuters

По данным этого издания, которое ссылается на неназванные источники в американском правительстве, речь идет о планах по созданию военного объекта КНР в небольшой, но стратегически расположенной в Африке Экваториальной Гвинее. Предположительно, объект планируется возвести в городе Бата, где уже есть ранее построенный Китаем торговый порт.

В США могут уволить тысячи офицеров американской разведки

Если добытая американскими разведслужбами информация соответствует действительности, то НОАК может обзавестись уже вторым пунктом базирования для ВМС за пределами Китая и первым с прямым выходом в Атлантику. Первая зарубежная военная база в 2017 году была открыта на территории африканского государства Джибути на побережье Аденского залива. С тех пор в этот объект были сделаны серьезные инвестиции, а в конце 2019 года завершено сооружение 330-метрового причала для швартовки крупных кораблей (вплоть до авианосцев). В настоящее время на этом ноаковском объекте, по данным открытых источников, дислоцированы от 1 до 2 тысяч китайских военных. А в их задачи входит обслуживание 400-метровой взлетно-посадочной полосы, а также заходящих в Джибути фрегатов и эсминцев ВМС КНР, оперирующих в районе Африканского Рога и западной части Индийского океана.

Набирающая темп экспансия Китая на Черный континент все больше беспокоит Вашингтон

Набирающая темп экспансия КНР на Черный континент все больше беспокоит Вашингтон, который, к слову, сам обладает сетью из почти трех десятков постоянных (Enduring) и непостоянных (Non-Enduring) военных объектов в Африке. Так, по данным издания The Intercept, в бюджет Пентагона на 2019 финансовый год были заложены средства для 29 американских баз в 15 африканских странах. Считается, что на текущий момент в Африке развернуты порядка 7 тысяч "звездно-полосатых" военных, которые занимаются обучением местных сил безопасности и проведением контртеррористических операций. Идут они с переменным успехом, а США периодически несут здесь чувствительные потери. Так, в октябре 2017 года сразу четыре американских "зеленых берета" были убиты в ходе боестолкновения в Нигере, а в начале 2020 года боевики атаковали базу США в Кении, в результате чего погибли трое американских граждан.

Тем не менее руководитель Африканского командования США (AFRICOM) Стивен Таунсенд уделяет повышенное внимание именно планам Китая в зоне его ответственности и предполагаемое размещение новой базы КНР на Атлантическом побережье континента "сильно его беспокоит", заявил ранее этот генерал в интервью Associated Press. Для того чтобы не допустить претворения планов Пекина в жизнь, американцы уже начали "обхаживать" официальный Малабо. "Мы дали понять (властям) Экваториальной Гвинеи, что определенные потенциальные шаги, связанные с китайской активностью, вызовут опасения в сфере национальной безопасности", - цитирует WSJ слова высокопоставленного чиновника в администрации президента США Джо Байдена.

Фото: Медиакорпорация Китая
"Тяжелобольная демократия": Китай усомнился в американском понимании народовластия

Удастся ли Вашингтону продавить свои антикитайские интересы путем прямого вмешательства во внутренние дела небольшого африканского государства, пока непонятно - никаких официальных заявлений от властей Экваториальной Гвинеи пока не поступало. Вместе с тем понятно, что Пекин едва ли легко отступится от решения своих стратегических задач - "подстраховать" существенные инвестиции в рамках реализуемого глобального торгово-экономического проекта "Один пояс - один путь" проецированием собственной военной силы за рубежом. А единственный путь к этому - обеспечение физического присутствия НОАК на территориях удаленных от китайских границ иностранных государств. Однако за исключением недавнего создания своей первой зарубежной военно-морской базы в Джибути никакого опыта в этом отношении у Китая раньше не было, и задача масштабировать этот успех - в числе приоритетов КНР.

В мире США В мире Восточная Азия Китай

Главное сегодня

Песков назвал "планы вторжения" России на Украину "целенаправленным сливами"
Штамм коронавируса "омикрон" выявили у вернувшихся из ЮАР двух россиян
Трутнев исключил возможность сдачи Курильских островов в аренду
В Кремле назвали тезисы антиваксеров стратегией по уничтожению народа
Минэкономики Германии назвало условие запуска "Северного потока-2"
Встреча НАТО в Латвии подтвердила агрессивное направление в эволюции альянса
Почему "омикрон"-вариант может стать "черной меткой" для правления Байдена