Эксперты Высшей школы лингвистики, педагогики и психологии, а также Высшей школы социальных наук Нижегородского госуниверситета проводили исследование в соцсетях по выявлению стремлений подрастающего поколения.

Изучались самые популярные хештеги пользователей в возрасте 14-24 лет. Одни из самых высоких позиций заняли такие хештеги, как #развитие #навыки#знание #прорыв. И это во многом характеризует молодежь сегодня.

Ряд реформ Министерства науки и высшего образования РФ сделали университеты притягательным для молодежи пространством интеллектуального роста, объединений по интересам и карьерной траектории.

Стипендиальные программы президента и правительства, а также неправительственных фондов и самих университетов, мероприятия нацпроекта "Наука и университеты" помогают студентам смело погружаться в научные проекты.

Поддержка научной молодежи оказывается мощнейшая. Российский фонд фундаментальных исследований проводит конкурс на лучшие проекты, выполняемые аспирантами. Грантовую поддержку проектов получают более тысячи заявок, а сумма гранта составляет 1,2 миллиона рублей для одного аспиранта. Молодые исследователи из регионов могут участвовать в программе мегагрантов и получить до 90 миллионов рублей.

Растет число университетов, предоставляющих студентам и аспирантам возможность стажироваться за рубежом: часть расходов учебное учреждение берет на себя. Программы стажировок помогают обменяться опытом с другими странами, повысить профессиональную подготовку.

Одни из самых популярных у молодежи хештегов в соцсетях - #развитие, #навыки, #знание, #прорыв

Нацпроект "Наука и университеты" делает особую ставку на молодые кадры: в стране открываются научные лаборатории, которые возглавляют те, кому еще не исполнилось 35 лет. Ведущие организации, выполняющие научные исследования получают гранты на обновление лабораторной базы, благодаря чему молодежь ведет научную работу на самом передовом оборудовании.

Желающие одновременно создавать продукты для рынка и применять передовые знания науки с пользой для жизни могут работать в региональных научно-образовательных центрах. НОЦ создают в регионах условия для развития техпредпринимательства и наукоемкого бизнеса. Включение программы "Стартап как диплом" в мероприятия национального проекта "Наука и университеты" также помогает связать научную и предпринимательскую деятельность.

Как результат - мы имеем мощное студенческое движение, нацеленное на реализацию в научной сфере. Молодежь объединяется и обменивается идеями на научных форумах, в университетских "Точках кипения", создает научные сообщества в социальных сетях, присваивает проектам свои хештеги, организует научные челленджи. Таким образом наука действительно становится новым культурным кодом молодежи.