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06.12.2021 19:46
Рубрика: Общество

Для школ подготовят педагогические команды

Текст: Антон Валагин ("Российская газета", Тамбов)
Российская газета - Федеральный выпуск № 277(8628)
В Тамбове презентован проект профессиональной подготовки будущих педагогов: из молодых преподавательских коллективов будут формировать "школьные команды". Программа называется "Под ключ", участники - старшекурсники профильных факультетов ТГУ имени Державина и выпускники педагогического колледжа. Их ждет полгода интенсивных занятий под руководством ведущих педагогов региона. Потом помогут и с трудоустройством, в том числе в новую школу на 2,5 тысячи мест в областном центре: пока кампус достраивается и отделывается, уже подбираются учителя для почти сотни классов, которые наполнят его 1 сентября 2022 года.
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
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- Нам нужны не просто педагоги. Мы хотим создать школьную команду, которая бы поработала совместно, погрузилась в образовательную программу, концепцию определенной школы и первого сентября встретилась как целостный коллектив, понимающий общие смыслы и задачи, - отметила начальник управления образования и науки Тамбовской области Татьяна Котельникова.

Базовыми площадками курса станут школа N 22 и "Сколково-Тамбов".

- Акцент в программе сделан на развитии компетенций в области воспитания. Но мы понимаем, что сегодня учителю не обойтись без цифры, поэтому уделим внимание цифровой среде и всему, что с этим связано, - уточнила Котельникова.

Наставники программы "Под ключ" станут кураторами участников на из певрой работе.

Подать заявку на участие в проекте можно с 15 декабря на сайте ТГУ имени Державина, число участников не ограничено. Занятия начнутся в феврале и продлятся до конца июня.

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