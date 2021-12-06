Для школ подготовят педагогические команды

В Тамбове презентован проект профессиональной подготовки будущих педагогов: из молодых преподавательских коллективов будут формировать "школьные команды". Программа называется "Под ключ", участники - старшекурсники профильных факультетов ТГУ имени Державина и выпускники педагогического колледжа. Их ждет полгода интенсивных занятий под руководством ведущих педагогов региона. Потом помогут и с трудоустройством, в том числе в новую школу на 2,5 тысячи мест в областном центре: пока кампус достраивается и отделывается, уже подбираются учителя для почти сотни классов, которые наполнят его 1 сентября 2022 года.

- Нам нужны не просто педагоги. Мы хотим создать школьную команду, которая бы поработала совместно, погрузилась в образовательную программу, концепцию определенной школы и первого сентября встретилась как целостный коллектив, понимающий общие смыслы и задачи, - отметила начальник управления образования и науки Тамбовской области Татьяна Котельникова.

Базовыми площадками курса станут школа N 22 и "Сколково-Тамбов".

- Акцент в программе сделан на развитии компетенций в области воспитания. Но мы понимаем, что сегодня учителю не обойтись без цифры, поэтому уделим внимание цифровой среде и всему, что с этим связано, - уточнила Котельникова.

Наставники программы "Под ключ" станут кураторами участников на из певрой работе.

Подать заявку на участие в проекте можно с 15 декабря на сайте ТГУ имени Державина, число участников не ограничено. Занятия начнутся в феврале и продлятся до конца июня.