Для школ подготовят педагогические команды

- Нам нужны не просто педагоги. Мы хотим создать школьную команду, которая бы поработала совместно, погрузилась в образовательную программу, концепцию определенной школы и первого сентября встретилась как целостный коллектив, понимающий общие смыслы и задачи, - отметила начальник управления образования и науки Тамбовской области Татьяна Котельникова.
Базовыми площадками курса станут школа N 22 и "Сколково-Тамбов".
- Акцент в программе сделан на развитии компетенций в области воспитания. Но мы понимаем, что сегодня учителю не обойтись без цифры, поэтому уделим внимание цифровой среде и всему, что с этим связано, - уточнила Котельникова.
Наставники программы "Под ключ" станут кураторами участников на из певрой работе.
Подать заявку на участие в проекте можно с 15 декабря на сайте ТГУ имени Державина, число участников не ограничено. Занятия начнутся в феврале и продлятся до конца июня.