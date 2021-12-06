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06.12.2021 17:55
Рубрика: Власть

Наталья Сергунина: Москва получила награду на международной выставке делового туризма IBTM World

Текст: Любовь Проценко
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва получила награду в номинации "За лучший дизайн среди больших стендов" на международной выставке делового туризма IBTM World в Барселоне. Она проводилась с 30 ноября по 2 декабря. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, на стенде российской столицы прошло более 500 встреч и переговоров.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"Москву в Барселоне представляли 12 компаний, которые занимаются организацией конгрессов, конференций и других мероприятий, - рассказала Наталья Сергунина. - Они провели переговоры с потенциальными партнерами и смогли привлечь внимание к столице как к центру делового туризма. Приятно, что эксперты отметили наш стенд. Значит, формат презентации возможностей города на международных площадках выбран удачно".

Всего выставку IBTM World за время ее работы посетили больше девяти тысяч человек почти из 50 стран мира. Московский стенд выделялся своим дизайном с использованием традиционных орнаментов декоративного-прикладного искусства. Одновременно пространство получилось современным и функциональным, а еще комфортным и гостеприимным.

В интерактивной зоне стенда на медиа-экранах была доступна виртуальная биржа контактов - профайлы московских компаний индустрии делового туризма. Любой желающий мог ознакомиться с ними и при необходимости сохранить. Участникам выставки также презентовали цифровой сервис Russpass, удобный помощник в планировании поездок по России.

Одно из важных событий - встреча московской делегации с представителями Международной ассоциации конгрессов и конференций (ICCA). В 2021 году Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы, подведомственный столичному Комитету по туризму, был принят в это объединение и активно сотрудничает в продвижении делового потенциала столицы среди организаторов международных мероприятий.

Справка "РГ":

Международная выставка IBTM проводится ежегодно с 1988 года. Это одно из основных отраслевых мероприятий в мире, посвященных деловому туризму. В нем участвуют компании, которые занимаются организацией конференций, деловых переговоров, семинаров и прочих событий. Это удобная площадка, где можно завести новые полезные контакты и договориться о сотрудничестве. За все время проведения выставка объединила 15 тысяч представителей отрасли из 100 стран мира.

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