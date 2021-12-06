Питерские морозы не доберутся до Москвы

Москвичам не стоит опасаться того, что аномальное похолодание, зарегистрированное в Санкт-Петербурге, придёт и в столичный регион. В Москве и области в ближайшие дни похолодает, но не до такой степени, как в северной столице, утверждает главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Сегодня в Санкт-Петербурге синоптики зафиксировали минус 21 градус. Это абсолютный рекорд за последние 128 лет. Но до Москвы и области дойдут лишь отголоски этих морозов - начиная с 9 декабря, температура в ночные часы будет опускаться до минус 10-12 градусов, говорит Позднякова.