Под Тулой будут судить трех человек, бросивших связанного мужчину в лесу

Трое жителей Тульской области предстанут перед судом по обвинению в похищении человека с отягчающими обстоятельствами - украденный ими мужчина скончался.

По версии следствия, 1 июля 2020 года трое жителей Богородицкого района - двое мужчин и женщина - пришли к четвертому в день его рождения, обманом выманили его из дома, вывезли в лес, где в безлюдном месте привязали к дереву веревкой и пищевой пленкой. Затем похитители уехали.

Когда они вернулись, 32-летний именинник был уже мертв, сообщили в прокуратуре региона. По заключению экспертизы, смерть наступила от компрессионной асфиксии.

Правоохранителям обвиняемые рассказали, что хотели пошутить. В ходе следствия было установлено, что отношения между ними и погибшим были плохие.