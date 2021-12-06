Под Владимиром восемь человек пострадали в ДТП с мусоровозом

Восемь человек получили травмы при столкновении рейсового автобуса с пассажирами и мусоровоза в Коврове, сообщили в УМВД по Владимирской области.

Авария произошла около 12.00 на улице Гагарина.

- По предварительной информации, водитель ПАЗ, житель Коврова, не предоставил преимущества мусоровозу. В результате ДТП водитель и семь пассажиров автобуса - среди них двое несовершеннолетних, - доставлены в больницу, - рассказали в УМВД.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, они регулируют движение и устанавливают все обстоятельства столкновения.