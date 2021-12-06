Рафик Загрутдинов: Шесть новостроек ввели в строй в Москве за ноябрь по программе реновации

Шесть новостроек ввели в строй в Москве за ноябрь по программе реновации. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Два дома из этого перечня расположены на юго-востоке столицы, еще два - на северо-востоке и по одному - в южном и юго-западном округах столицы".

В частности, новостройки введены в эксплуатацию в районах Люблино, по ул. Ставропольская, владение 23/1 и в Кузьминках по ул. Шумилова, владение 4 в Юго-Восточном округе. В Северо- Восточном округе введены в строй дома в Марьиной Роще, ул. Шереметьевская, вл. 13, корпус 1 и районе Лосиноостровский, микрорайон 3, корпус 53. В Южном округе по программе реновации дом построен в районе Царицыно, по ул. Каспийской, владение 28, корпус 4. На Юго-Западе - в районе Зюзино, Севастопольский проспект, владение 79.

Во всех домах готовая улучшенная отделка в новых квартирах полностью соответствует стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы. Придомовые территории благоустроены и озеленены. Во дворе новых домов обустроены детские игровые площадки и площадки для отдыха. Для любителей уличного спорта установили новые тренажеры, турники и брусья.

Рафик Загрутдинов добавил: "Всего же за 11 месяцев 2021 года в столице построено 75 жилых домов - это миллион квадратных метров жилых площадей для переселения по программе реновации. В 2021 году наибольшее количество жилых домов введено в ЮВАО - 14 домов площадью 267,25 тыс. кв.м. Среди районов лидером стало Люблино - 7 домов площадью 130,67 тыс. кв.м".