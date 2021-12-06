Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
03:00 06.12.2021
Российская газета - Федеральный выпуск № 276(8627)

Ремонт квартир дорожает из-за роста цен на материалы и услуги рабочих

Стоимость ремонта поднялась с начала 2021 года на 20%. Дорожают и стройматериалы, и услуги рабочих.
Производство отделочных материалов растет, но и этого покупателям не хватает. Фото: Юрий Смитюк/ ТАСС Производство отделочных материалов растет, но и этого покупателям не хватает. Фото: Юрий Смитюк/ ТАСС
Производство отделочных материалов растет, но и этого покупателям не хватает. Фото: Юрий Смитюк/ ТАСС

В 2020 году, по данным агентства INFOLine, регулярно составляющего индекс ремонта, средневзвешенная стоимость ремонта одного квадратного метра стоила в среднем в Москве 6034 рубля, а в третьем квартале нынешнего года - уже 6875 рублей. Ремонт в Санкт-Петербурге подорожал с 6712 до 8059 рублей за "квадрат". Для сравнения: в 2019 году стоимость ремонта поднялась по сравнению с предыдущим годом совсем незначительно, к примеру в Санкт-Петербурге с 6144 до 6273 рублей за кв.м.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Эксперт дала советы, как выгоднее сдать квартиру в аренду

С 2019 года обновление одного "квадрата" в столичной квартире-студии подорожало с 6654 до 8315 рублей за кв.м, в однокомнатной квартире - с 5875 до 7270 рублей, в двухкомнатной - с 5305 до 6453 рублей. В Санкт-Петербурге цена ремонта поднялась с 7080 до 9143 рублей, с 6343 до 8138 рублей и с 5753 до 7378 рублей соответственно.

Рост стоимости ремонта в этом году - один из самых высоких за всю историю наблюдений, отмечает гендиректор агентства Иван Федяков. Основная причина этого - подорожание стройматериалов из-за их дефицита. "На фоне не так динамично растущих доходов населения уже далеко не все домохозяйства смогут позволить себе приобретение строительных материалов, товаров для дома в силу их дороговизны", - отмечает он.

Производство отделочных материалов, в отличие от сугубо строительных (вроде кирпичей и силикатных блоков), по данным Росстата, растет. Так, обоев с января по май 2019 года было выпущено 58,8 млн условных кусков, а за тот же период нынешнего года - уже 76,7 млн. Производство керамической плитки для внутренней облицовки стен выросло с 27,9 млн кв.м до 29,8 млн, линолеума - с 54,5 млн кв.м до 67 млн. Однако спрос идет вверх гораздо стремительнее. Сказывается и строительный бум последних полутора лет, и наличие у людей свободного времени из-за сложностей с поездками в отпуск, и средств, сэкономленных на тех же путешествиях. Спрос на стройматериалы в конце лета, по данным "Авито", был выше, чем в 2020 году, на 70%, а по сравнению с 2019 годом - в 2,8 раза.

Дорожают и услуги рабочих. С начала 2020 года по сентябрь нынешнего средний чек в категории "Ремонт и строительство" вырос на 12% - до 32 000 рублей, сообщает онлайн-сервис YouDo.com. Одна из причин - дефицит рабочей силы из-за оттока мигрантов. В 2021 году число заказов увеличилось на 30% по отношению к прошлому году, а число предложений - только на 15%. Оклейка стен обоями стоит на 8% дороже, чем в начале 2020 года, плиточные - на 9%, ремонт под ключ - на 11%. "В ближайшее время спрос на исполнителей с высокой квалификацией возрастет еще больше, конкуренция среди заказчиков увеличится", - прогнозируют эксперты.

Сейчас читают

ЖКХ
01.12.2021

Минстрой обновит нормативы на коммунальные услуги

Минстрой обновит нормативы на коммунальные услуги

Новый порядок установления нормативов на коммунальные услуги готовит Минстрой. Об этом рассказала замдиректора Департамента развития ЖКХ Минстроя Олеся Лещенко. Задача этих изменений заключается в том, чтобы приблизить нормативы к фактическому потреблению

Недвижимость
01.12.2021

Застройщики из 15 регионов получат господдержку

Застройщики из 15 регионов получат господдержку

Почти в полтора раза выросло число низкомаржинальных застройщиков, получающих господдержку. По итогам октября им будет выплачено около 26 млн рублей. Такое решение приняла межведомственная комиссия при Минстрое

Ипотека
01.12.2021

Мишустин выделил средства на субсидирование сельской ипотеки

Мишустин выделил средства на субсидирование сельской ипотеки

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил средства на субсидирование сельской ипотеки. По ней граждане могут оформить кредит по льготной ставке до 3 процентов годовых. Также были направлены средства на поддержку аграрного сектора