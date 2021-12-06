Ремонт квартир дорожает из-за роста цен на материалы и услуги рабочих

Стоимость ремонта поднялась с начала 2021 года на 20%. Дорожают и стройматериалы, и услуги рабочих.

В 2020 году, по данным агентства INFOLine, регулярно составляющего индекс ремонта, средневзвешенная стоимость ремонта одного квадратного метра стоила в среднем в Москве 6034 рубля, а в третьем квартале нынешнего года - уже 6875 рублей. Ремонт в Санкт-Петербурге подорожал с 6712 до 8059 рублей за "квадрат". Для сравнения: в 2019 году стоимость ремонта поднялась по сравнению с предыдущим годом совсем незначительно, к примеру в Санкт-Петербурге с 6144 до 6273 рублей за кв.м.

С 2019 года обновление одного "квадрата" в столичной квартире-студии подорожало с 6654 до 8315 рублей за кв.м, в однокомнатной квартире - с 5875 до 7270 рублей, в двухкомнатной - с 5305 до 6453 рублей. В Санкт-Петербурге цена ремонта поднялась с 7080 до 9143 рублей, с 6343 до 8138 рублей и с 5753 до 7378 рублей соответственно.

Рост стоимости ремонта в этом году - один из самых высоких за всю историю наблюдений, отмечает гендиректор агентства Иван Федяков. Основная причина этого - подорожание стройматериалов из-за их дефицита. "На фоне не так динамично растущих доходов населения уже далеко не все домохозяйства смогут позволить себе приобретение строительных материалов, товаров для дома в силу их дороговизны", - отмечает он.

Производство отделочных материалов, в отличие от сугубо строительных (вроде кирпичей и силикатных блоков), по данным Росстата, растет. Так, обоев с января по май 2019 года было выпущено 58,8 млн условных кусков, а за тот же период нынешнего года - уже 76,7 млн. Производство керамической плитки для внутренней облицовки стен выросло с 27,9 млн кв.м до 29,8 млн, линолеума - с 54,5 млн кв.м до 67 млн. Однако спрос идет вверх гораздо стремительнее. Сказывается и строительный бум последних полутора лет, и наличие у людей свободного времени из-за сложностей с поездками в отпуск, и средств, сэкономленных на тех же путешествиях. Спрос на стройматериалы в конце лета, по данным "Авито", был выше, чем в 2020 году, на 70%, а по сравнению с 2019 годом - в 2,8 раза.

Дорожают и услуги рабочих. С начала 2020 года по сентябрь нынешнего средний чек в категории "Ремонт и строительство" вырос на 12% - до 32 000 рублей, сообщает онлайн-сервис YouDo.com. Одна из причин - дефицит рабочей силы из-за оттока мигрантов. В 2021 году число заказов увеличилось на 30% по отношению к прошлому году, а число предложений - только на 15%. Оклейка стен обоями стоит на 8% дороже, чем в начале 2020 года, плиточные - на 9%, ремонт под ключ - на 11%. "В ближайшее время спрос на исполнителей с высокой квалификацией возрастет еще больше, конкуренция среди заказчиков увеличится", - прогнозируют эксперты.