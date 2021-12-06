Рязанские власти ввели обязательную вакцинацию граждан старше 60 лет

Главный санитарный врач Рязанской области Лариса Сараева своим постановлением ввела в регионе обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет. Также расширен список профессий, представители которых также должны сделать прививку.

Вакцинация от COVID-19 стала необходимой для персонала санаторно-курортной сферы, работников промышленных предприятий и людей, живущих в организациях социального обслуживания - независимо от форм их собственности.

Руководителям и работодателям предписано обеспечить получение персоналом и постояльцами первой дозы вакцины до 10 января 2022 года, второго компонента - до 10 февраля. Требование не распространяется на лиц, имеющих медицинский отвод от прививки.

В октябре прививка от коронавируса стала обязательной для государственных и муниципальных служащих Рязанской области, работников сферы услуг, общепита, транспортных предприятий и учреждений культуры.