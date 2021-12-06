Родители предложили ввести в школе уроки информатики с первого класса

Новости

SIPRI: Сто крупнейших оружейных компаний мира увеличили продажи в пандемию 05:55
В Приморском океанариуме впервые родился детеныш древней акулы 05:49
В Приморье поймали нападавшего на собак тигра 05:29
Инфекционист перечислил меры защиты от COVID-19 на корпоративе 05:20
Спасатели передали медикам пострадавшего при обрушении завода в Туве 04:36
В ВОЗ сообщили об отсутствии летальных исходов из-за "омикрон"-штамма 04:25
Пушков заявил о попытках Украины запугать Запад беженцами 04:08
ВОЗ: Преждевременно делать выводы о тяжести течении COVID из-за "омикрона" 03:43
Назначение единовременной выплаты из пенсионных накоплений могут упростить 03:12
Пушков прокомментировал совет Ишингера Украине брать пример с Финляндии 02:55
Греция проведет всеобщее тестирование на COVID-19 перед праздниками 02:04
Эсминец ВМС США Arleigh Burke прибыл в румынский порт Констанца 01:45
В Швейцарии с 6 декабря ужесточат антикоронавирусные меры 00:58
Генетик Исаев: "Омикрон" мог мутировать среди животных и перейти на людей 00:30
Путин назвал востребованным закон о российском Красном кресте 05.12.2021
Шойгу проведет в Индии консультации в формате "2+2" 05.12.2021
Более 400 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 05.12.2021
В "Сириусе" на Кубке Союзного государства победил белорусский самбист 05.12.2021
В московском метро диггер остановил движение на час 05.12.2021
Белый дом: Байден с нетерпением ждет переговоров с Путиным 05.12.2021
Путин: Международные данные говорят об эффективности "Спутника V" 05.12.2021
На зеленой и оранжевой ветках московского метро восстановлено движение 05.12.2021
Путин заявил об отсутствии миграционных потоков из России в Европу 05.12.2021
В Польше подтвердили задержание российского сухогруза "Руслана" 05.12.2021
На оранжевой ветке столичного метро частично ограничили движение 05.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
В "РГ" обсудят ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов со СМА старше 18 лет
В "РГ" обсудят ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов со СМА старше 18 лет
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
06.12.2021 06:00
Рубрика: Общество

Родители предложили ввести в школе уроки информатики с первого класса

Текст: Татьяна Ткачёва
Больше практики, новые гаджеты и азы программирования - родители из разных регионов России рассказали, чего не хватает на уроках информатики.
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Опрос провели в ноябре 2021 года по заказу образовательной платформы GeekBrains. В нем участвовало свыше 3,5 тысячи человек, чьи дети учатся в школе.

Фото: Александр Эшкинин/РГ
В Казани школьников научили создавать компьютерные игры

Девять из десяти родителей заявили, что учебные материалы по информатике не успевают за развитием IT-технологий. Более 70 процентов опрошенных полагают, что учителя недостаточно хорошо понимают тенденции развития этой сферы, а детям не хватает практических занятий. Две трети отметили недостаток качественных компьютеров в школах. Каждый второй дополнил бы курс плотным изучением языков программирования.

По мнению участников исследования, информатике в школе нужно уделять больше внимания. Так считают 82 процента респондентов. Почти половина выступает за то, чтобы этот предмет изучали с первого класса. Два родителя из пяти видят смысл вводить информатику с пятого класса.

Комментарий

Александр Волчек, генеральный директор GeekBrains:

- Изучение информатики с раннего детства помогает не только сформировать у ребенка необходимые цифровые знания, но и развивает дополнительные навыки, такие как логика, внимание, аналитика и креативность.

Грамотный подход к обучению в школе может помочь сократить потребность в цифровых специалистах в будущем. Чтобы повысить квалификацию педагогов школ, вузов и других работников сферы образования, мы запустили бесплатный курс по цифровой трансформации с платформой "Сферум".

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

Главное сегодня

Назначение единовременной выплаты из пенсионных накоплений могут упростить
Путин назвал востребованным закон о российском Красном кресте
В ВОЗ сообщили об отсутствии летальных исходов из-за "омикрон"-штамма
Бастрыкин поручил проверить деятельность Оксимирона и Noize MC
Пушков прокомментировал совет Ишингера Украине брать пример с Финляндии
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Что известно на сегодняшний день о детской вакцине "Спутник M"