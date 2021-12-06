Родители предложили ввести в школе уроки информатики с первого класса

Больше практики, новые гаджеты и азы программирования - родители из разных регионов России рассказали, чего не хватает на уроках информатики.

Опрос провели в ноябре 2021 года по заказу образовательной платформы GeekBrains. В нем участвовало свыше 3,5 тысячи человек, чьи дети учатся в школе.

Девять из десяти родителей заявили, что учебные материалы по информатике не успевают за развитием IT-технологий. Более 70 процентов опрошенных полагают, что учителя недостаточно хорошо понимают тенденции развития этой сферы, а детям не хватает практических занятий. Две трети отметили недостаток качественных компьютеров в школах. Каждый второй дополнил бы курс плотным изучением языков программирования.

По мнению участников исследования, информатике в школе нужно уделять больше внимания. Так считают 82 процента респондентов. Почти половина выступает за то, чтобы этот предмет изучали с первого класса. Два родителя из пяти видят смысл вводить информатику с пятого класса.

Комментарий

Александр Волчек, генеральный директор GeekBrains:

- Изучение информатики с раннего детства помогает не только сформировать у ребенка необходимые цифровые знания, но и развивает дополнительные навыки, такие как логика, внимание, аналитика и креативность.

Грамотный подход к обучению в школе может помочь сократить потребность в цифровых специалистах в будущем. Чтобы повысить квалификацию педагогов школ, вузов и других работников сферы образования, мы запустили бесплатный курс по цифровой трансформации с платформой "Сферум".