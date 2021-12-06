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06.12.2021 08:00
Рубрика: Экономика

Ценам предписана обоснованность

Торговые сети усомнились в справедливости проверок
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 276(8627)
Х5 Group (владеет торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель", "Чижик") не согласна с действиями сотрудников Управления Федеральной антимонопольной службы по Курской области, которые выявили разные цены на одни и те же продукты в "соседних" магазинах сети и обязали устранить нарушение. Ведомство обещает изучить претензии бизнеса.

По результатам проверки в "Магните" и "Пятерочке" в Курской области ФАС пришла к выводу, что в 7 муниципальных образованиях региона, где торговые сети занимают доминирующее положение, стоимость некоторых товаров выше, чем в самом Курске. Например, в своем письме служба указывает на разницу в ценах на сахар - 50 копеек, на курицу - 1 рубль, на яйца - 3,7 рубля и т.д. Курское УФАС направило предупреждение компаниям "о необходимости прекратить необоснованное завышение розничных цен" в течение 10 дней с момента получения.

Но в Х5 не согласны с претензиями. В ответном письме на имя руководителя УФАС по Курской области (есть в распоряжении "РГ") ретейлер указывает на то, что в 7 из 12 случаев "в сводной таблице с результатами проведенного мониторинга указаны цены на разные продовольственные товары". В двух случаях проверяющие ошиблись, списывая цену. Только в одном эпизоде ФАС фиксирует разные цены на одинаковый товар и бренд, но и этому есть объяснение - в одном из магазинов ввели скидку для привлечения клиентов.

В итоге ретейлеры усомнились в правильности выводов о завышении цен, поскольку они сделаны на некорректных данных. В X5 Group подтвердили, что направили свой ответ ФАС.

Курское УФАС России приняло к сведению письмо Х5, сообщили в службе. При этом в ФАС отмечают, что "дискуссия службы с торговыми сетями носит регулярный характер". По итогам таких дискуссий представители торговых сетей обычно исполняют предупреждения ФАС, отметили в ведомстве.

"Бороться со злоупотреблениями, доминирующим положением на рынке крайне важно, - уверен генеральный директор агентства InfoLine Иван Федяков. - И совсем другое дело - коммерческая политика компаний. Внутри одного региона и даже на одной улице в магазинах одной торговой сети цена на одну и ту же тушку курицы может быть разная в зависимости от трафика, арендной платы и многого другого".

Федяков отмечает, что в России топ-10 торговых сетей по выручке занимают лишь 40 процентов рынка. Редко в каких регионах наблюдается доминирующее положение какой-либо из сетей. Это высококонкурентный рынок, поэтому игра с завышениями цен тут же обернется ретейлеру оттоком покупателей, уверен эксперт.

Директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков также считает, что при рыночной экономике оперировать понятием "завышенные цены" нельзя. "Торговые сети иногда устанавливают на социально значимые продукты цены даже ниже себестоимости", - констатирует он.

Кроме того, по словам Федякова, сейчас много проверок со стороны ФАС, когда они не связаны с жалобами покупателей.

"ФАС стала самостоятельно инициировать дела, хотя потребителя это устраивало, если не было жалоб. Было заявление первого лица государства разобраться с высокими ценами - и после этого начались проверки. Создается впечатление, что это формальное выполнение такого поручения", - говорит Федяков.

В регионах Экономика Бизнес Крупные компании Правительство ФАС Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Курская область

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