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06.12.2021 20:52
Рубрика: Общество

Тульская деревня признана одной из самых лучших в мире

Текст: Елена Шулепова ("Российская газета", Тульская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 277(8628)
Деревня Бехово в Тульской области вошла в число победителей международного конкурса Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО). Здесь не только красивые виды, храм, построенный Поленовым, но и современная туристическая инфраструктура.
Храм, построенный Поленовым, и семейный некрополь обустроены так скромно по желанию самого художника. Фото: Илья Гарбузов Храм, построенный Поленовым, и семейный некрополь обустроены так скромно по желанию самого художника. Фото: Илья Гарбузов
Храм, построенный Поленовым, и семейный некрополь обустроены так скромно по желанию самого художника. Фото: Илья Гарбузов

"Лучшие туристические деревни" - это новый проект ЮНВТО, цель которого - развитие сельского туризма. От России в конкурсе участвовали три населенных пункта: Вятское Ярославской области, Висим Свердловской области и Бехово Тульской области. Всего же было 170 заявок из 75 стран мира. Тульская деревня была признана лучшей не только от России, но и всего постсоветского пространства.

Фото: Татьяна Сухановская / РГ
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Деревня Бехово, раскинувшаяся на высоком берегу Оки, тесно связана с именем художника Василия Поленова. Да и находится она на территории Поленовского заповедника. Как и все туристы, знакомство с Бехово мы начали с главной достопримечательности - храма Живоначальной Троицы. Он был построен по эскизам Поленова в 1906 году. В росписи его интерьеров принимали участие сам Поленов, а также Репин, Коровин, Головин и Татевосян. Небольшая белоснежная церковь на крутом берегу и погост рядом, где похоронен художник и члены его семьи.

- Люди приезжают со всей России и из-за рубежа, чтобы полюбоваться на эту потрясающую Окскую пойму. На храм, построенный Василием Поленовым, - образец русского модерна. На семейный поленовский некрополь, обустроенный так скромно по желанию Поленова и членов его семьи для сохранения аутентичности места, - рассказывает директор музея-усадьбы "Поленово" Наталья Поленова. - Десятилетиями шел разговор о застройке и столько же времени о сохранении ландшафта. Наша семья всегда боролась именно за этот кусок Окской поймы - один из важнейших кодов русского человека - моральных, ментальных, культурных. В последнее время нас в этом активно поддерживает правительство области, за что - большая благодарность. Когда ты входишь на этот холм и твой глаз и полет души не зацепляется ни за что. Здесь нет ни одного многоэтажного здания, нет ни одного бетонного забора, нет ни одной бетонной набережной. Как в XIX веке Василий Дмитриевич Поленов шел на пароходе по Оке с Константином Кровиным и ему понравились эти места, так и через 130 лет после основания усадьбы (дата будет отмечаться в следующем году. - Прим. ред.) мы видим то же самое.

Жители Бехова о статусе, полученном их деревней, знают и ничуть этому не удивлены. Это те, кто здесь не бывал, пишут в соцсетях, мол, таких деревень в России сотни. "Мы всегда знали, что живем в самой лучшей деревне!" - откликается на вопрос Андрей Петрович Петров, которого мы застали за расчисткой снега, и тут же приглашает на экскурсию.

Одна из лучших деревень совсем небольшая - порядка 80 домов. Но вся она изрезана глубокими оврагами. И получается так, что улицы состоят всего из нескольких домов - будто хутора. Названия улиц соответствующие - Живописная, Дачная... А соединяются они меж собой мостиками, крутыми лесенками, витиеватыми тропинками. Выпавший накануне обильный снег украсил многочисленные сосны и кусты, окончательно превратив все в какую-то нереальную сказку. И тут и там установлены деревянные основательные лавочки, не для туристов - для себя. Спускаемся к прудику - почти правильной формы круг с камышами по берегам. "Здесь вчера еще селезни были, - рассказывает Андрей Петрович и поясняет, зачем нужен пруд, когда Ока рядом: - А если пожар? До воды по этой крутизне не доберешься".

Небольшой холмик в центре деревни не застраивается - здесь памятник землякам, павшим в Великую Отечественную войну. Камень для памятника кто-то из деревенских нашел в реке, всем миром его выволокли, потом тот мужик долго его обрабатывал, выбивал имена. Фамилия Куржупов повторяется восемь раз. "Все мужчины этой семьи ушли на фронт, и ни один не вернулся. Закончился род", - печально поясняет Андрей Петрович.

Деревня Бехово, раскинувшаяся на высоком берегу Оки, тесно связана с именем художника Василия Поленова

Люди в деревне живут очень разные: есть семьи, чьи бабушки еще и самого Поленова видели, но много и людей искусства. "Это дом художника, а тот - балетмейстера Большого театра, а там - архитектора. Здесь - местный предприниматель, у него ферма и вот гостевой домик", - показывает наш экскурсовод.

Фото: Предоставлено Алексеем Осипенко
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В одном из дворов в распахнутые ворота видно сено - этот хозяин разводит овец. И сами дома разные - есть и столетние с наличниками, и из почерневшего от времени дерева, есть и вполне современные, но не выше положенных историческому месту норм. Это соседство не диссонирует - нет ни одного уродливого.

Доехать до самой красивой деревни легко - по трассе М-2 свернуть по указателю "Музей-усадьба "Поленово"". В округе можно снять домик, есть гостевые дачи. В усадебном кафе русская кухня. Есть и ресторанчики с фермерской едой, к примеру, невероятной вкусной ячневой кашей.

Конечно, есть в Бехово и проблемы. Например, с вывозом несанкционированных свалок. "Нам все время говорят: поселение на вашей территории - вы и занимайтесь. Но у заповедника нет статьи "вывоз мусора из деревни", - отмечает Наталья Поленова.

Прощаемся с Бехово с легкой грустью. Мы обязательно еще сюда вернемся.

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