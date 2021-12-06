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06.12.2021 03:44
Рубрика: Власть

В МФЦ Подмосковья начали оформлять загранпаспорта нового образца

Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 276(8627)
Жителям Подмосковья упростили получение еще одной государственной услуги. Оформить загранпаспорт нового образца можно теперь в 43 офисах "Мои документы" - без необходимости посещать местное отделение МВД.

"В 43 МФЦ мы установили криптобиокабины для оформления загранпаспортов нового образца. В кабинах можно сдать отпечатки пальцев и сделать фото, которое требуется для этого документа", - говорит министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Она добавляет, что криптокабины установлены только в муниципалитетах, население которых превышает 50 тысяч человек - в этих городах наблюдаются большие очереди на оформление новых загранников в МВД. В числе муниципалитетов, где появились криптобиокабины, Дубна, Воскресенск, Егорьевск, Подольск, Орехово-Зуево, Луховицы, Можайск, Шатура. Куртяник подчеркивает: воспользоваться кабинами могут жители всех без исключения городов - МФЦ в области давно работают по экстерриториальному принципу.

Попасть в криптобиокабину можно только по предварительной записи

Директор государственного казенного учреждения "МО МФЦ" Иван Кулаков объясняет: попасть в криптобиокабину можно по записи. Да, этот современный аппарат сам в состоянии сканировать отпечатки пальцев и сделать фото, но формировать готовый пакет документов должен человек. "Придя в МФЦ ко времени записи, нужно через окно приема подать заявление на получение загранпаспорта нового образца. Дальше вам поможет сотрудник, прошедший специальное обучение и сдавший зачет по работе с криптобиокабиной", - отмечает Кулаков. Госпошлина при оформлении документа с помощью кабины такая же, как и при визите в МВД - 5 тысяч рублей.

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