В "Москва-Сити" побит рекорд спроса на недвижимость

Спрос на недвижимость в деловом центре "Москва-Сити" побил рекорд, сообщили в пресс-службе компании Skolkovo Realty.

В октябре по сравнению с сентябрем спрос вырос на 34,47 процента. "Это рекордный месячный рост количества запросов начиная с 2018 года", - заявили представители компании.

Самый бюджетный объект на территории делового центра продается за 23,2 млн рублей. Речь идет об апартаментах площадью 36 квадратных метров на 40 этаже башни Imperia Tower. Лидер по цене - пентхаус на 91 этаже башни "Федерация", который оценен в 2,6 млрд рублей.