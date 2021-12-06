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Текст:   Сергей Бабкин 
11:56 06.12.2021

В "Москва-Сити" побит рекорд спроса на недвижимость

Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Спрос на недвижимость в деловом центре "Москва-Сити" побил рекорд, сообщили в пресс-службе компании Skolkovo Realty.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
В новой Москве подорожали квартиры

В октябре по сравнению с сентябрем спрос вырос на 34,47 процента. "Это рекордный месячный рост количества запросов начиная с 2018 года", - заявили представители компании.

Самый бюджетный объект на территории делового центра продается за 23,2 млн рублей. Речь идет об апартаментах площадью 36 квадратных метров на 40 этаже башни Imperia Tower. Лидер по цене - пентхаус на 91 этаже башни "Федерация", который оценен в 2,6 млрд рублей.

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