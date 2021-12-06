В Нововоронеже завершился первый этап реконструкции городского парка

Завершилось благоустройство первой очереди городского парка "НОВОПарк".

В 2020 году Нововоронеж получил финансирование на реализацию проекта "НОВОПарк" в виде гранта в размере 84 млн рублей за победу в конкурсе Министерства строительства РФ "Малые города и исторические поселения России". В качестве софинансирования Концерн "Росэнергоатом" выделил еще 25 млн руб. на разработку проектной документации.

На выделенную сумму проведены работы по демонтажу старых объектов и расчистке территории части парка, обновлены дорожная сеть и система освещения. Установлены новые малые архитектурные формы, детские качели. Обустроены скейт-парк и многофункциональный корт с прорезиненным покрытием, на котором можно играть в большой теннис, волейбол, баскетбол и другие виды спорта. Для соблюдения порядка и исключения случаев вандализма на благоустроенной территории внедрили систему видеонаблюдения.

"Наш парк - фрагмент природной дубравы, которая росла здесь еще до основания Нововоронежа. Первостроители Нововоронежской АЭС и города атомщиков трепетно оберегали этот уникальный островок леса, благодаря чему, у нас была возможность гулять, играть, расти в таком прекрасном месте. Теперь мы должны сохранить и украсить любимый парк для наших детей и внуков", - отметил заместитель директора Нововоронежской АЭС, глава Нововоронежа Николай Нетяга.

Благоустройство второй очереди "НОВОПарка" будет проводиться в 2022-2023 годах. На эти работы будут выделены 20 млн рублей от Минстроя РФ, а также 200 млн рублей - в рамках реализации Соглашения между Госкорпорацией "Росатом" и Правительством Воронежской области.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.