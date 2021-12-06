В Подмосковье мошенник взял 350 тысяч рублей за непоставленные плиты

В городском округе Домодедово представитель строительной организации решил в интернет-магазине для нужд фирмы приобрести дорожные плиты. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что он перевел более 350 тысяч рублей, но товар так и не получил.

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Домодедово установили и задержали 31-летнего жителя Подмосковья.

В ходе обыска по месту жительства мошенника изъяты 8 мобильных телефонов, ноутбук, флэш-карты, модем, сим-карты, черновые записи, а также другие предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Задержанный взят под домашний арест.