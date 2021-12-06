В Подмосковье возник дефицит арендных домов на новогодние праздники

В Московской области почти не осталось свободных коттеджей, которые можно было бы снять на новогодние праздники. На рынке загородной недвижимости возник явный дефицит - желающие разобрали все доступные предложения.

Как сообщает РИА Новости, в этом году спрос на празднование Нового года в подмосковных коттеджах вырос на 15 процентов. По мнению экспертов, уже к середине декабря в регионе не останется доступных вариантов. Желающие встретить 2022 год за городом записываются в листы ожидания, либо же ищут коттеджи в соседних с Подмосковьем областях.

Что касается стоимости аренды, то и она по сравнению с прошлым годом выросла уже на 16 процентов, и эксперты не исключают, что к концу декабря цены поднимутся еще процентов на 15-20.