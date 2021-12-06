Власти Москвы призвали отказаться от автомобилей из-за метели 7 декабря

Столичные власти призвали автолюбителей пересесть на общественный транспорт из-за метели 7 декабря.

Как отмечает Telegram-канал департамента транспорта, уже предстоящей ночью начнется мощный снегопад, видимость ухудшится до 500 метров. Пик непогоды придется на период с 9.00 до 15.00.

Из-за метели движение в городе будет существенно затруднено в течение всего дня, прогнозируют в дептрансе. За руль лучше садиться уже после 20.00. Водителей просят соблюдать скоростной режим и отказаться от резких маневров.