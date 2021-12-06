Во вторник столицу завалит снегом

Стихию принесет в Москву с Средиземноморья южный циклон. За сутки снежный покров вырастет вдвое. Сценарий погоды рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Циклон сначала запорошил снегом Балканы, а в понедельник утром начал заваливать осадками белорусскую землю.

"Мы ожидаем, что уже в ночные часы вторника в столице начнется снегопад, сильная его фаза будет с 6:00 до вечера, - рассказала "РГ" Позднякова. - Выпасть сможет более трети от месячной нормы осадков. Или для наглядности - снежный покров просто удвоится. Сейчас высота снега в городе десять сантиметров, к утру четверга будет уже 20 сантиметров или даже больше! При этом из-за температуры около нуля, часть снега немного подтает, образуя в вечерние часы на дорогах и тротуарах гололед. Усилит ощущение непогоды сильный ветер".

По данным Поздняковой, сильный снегопад завершится в четверг, а в пятницу ударят морозы. Похолодает днем до минус восьми градусов, а ночью до -12.

"Могу предположить, что пятница в столичном регионе станет днем "жестянщика" или "травматолога", поскольку подтаявший в четверг снег образует сильную гололедицу", - добавила главный специалист Метеобюро Москвы и области.