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06.12.2021 09:32

Нефтепорт Козьмино завершил диагностику технологических трубопроводов

Текст: Полина Комогорцева
В ООО "Транснефть - Порт Козьмино" завершена плановая диагностика технологических трубопроводов, эксплуатируемых на береговых и причальных сооружениях нефтеналивного терминала. На морском терминале выполнена полная диагностика основного технологического трубопровода и частичная техническая диагностика - на вспомогательных.
Фото: Пресс-служба ООО "Транснефть - Порт Козьмино" Фото: Пресс-служба ООО "Транснефть - Порт Козьмино"
Фото: Пресс-служба ООО "Транснефть - Порт Козьмино"

Диагностическое обследование проведено для повышения надежной и безопасной эксплуатации объекта, обеспечения бесперебойной отгрузки экспортной нефти через нефтепорт Козьмино.

Общая протяженность обследованных объектов - почти 6 тысяч метров. Масштабные работы велись с марта этого года. Выполнены ультразвуковое сканирование и магнитный контроль сварных швов трубопровода, обследованы подземные участки оборудования.

После завершения диагностики металлические поверхности загрунтовали и покрасили современными материалами, предназначенными для эксплуатации в агрессивной морской среде.

Технологические трубопроводы площадки береговых и причальных сооружений - важная часть производственных объектов нефтепорта Козьмино. С их помощью нефть поступает на береговые и причальные сооружения, а затем проходит через узлы учета для дальнейшей отгрузки на танкеры. Главная конструктивная особенность трубопроводов - в их расположении, они проходят как по территории прибрежной зоны, так и непосредственно над морской акваторией бухты Козьмина. Обследование позволило провести точный расчет безопасного срока эксплуатации всех трубопроводов, обеспечить возможность надежной и бесперебойной транспортировки нефти на крупнотоннажные суда.

По результатам диагностических работ подтвержден высокий уровень качества строительства объекта. С момента запуска порта в 2009 году подобное полное обследование трубопроводов проводилось на береговых и причальных сооружениях впервые: согласно нормативным требованиями такая диагностика осуществляется раз в 10 лет. Своевременные диагностические мероприятия позволяют поддерживать высокую безопасность эксплуатации оборудования, а также стабильную работу всего терминала.

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