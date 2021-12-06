Тигрица облюбовала туристическое побережье в приморском заповеднике

Специалисты Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье по фотоловушкам определили, что в урочище Благодатном появилась новая хозяйка - амурская тигрица, сообщается на сайте резервата.

Ранее ученые находили только тигриные следы, а теперь увидели и их обладательницу.

Через урочище Благодатное проходят три из пяти туристических маршрутов заповедника - "Мыс Северный", "Озеро Благодатное", "Бухта Голубичная". На фотоловушках, установленных на тропах, и раньше наблюдали полосатых хищников. Но животные довольно осторожны и не ищут лишний раз встречи с человеком.

Перспектива нового соседства не станет преградой для проведения организованных экскурсий в сопровождении специалистов, успокоили в пресс-службе заповедника.