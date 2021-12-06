В Анадыре отменили занятия в школах из-за метели

В понедельник в Анадыре из-за сильного снегопада и ветра отменили занятия для школьников.

"Занятия отменены для всех учащихся с 1-го по 11-й класс. Будут ли дети учиться завтра, пока уточняется", - рассказал "Интерфаксу" представитель мэрии.

Между тем на сайте городской администрации сообщается, что из-за сильной метели, снежных заносов и плохой видимости было принято решение приостановить работу общественного транспорта до улучшения погоды. Мэрия вместе с поисково-спасательной группой ГКУ "Управление гражданской защиты и противопожарной службы" и ПСЧ организовала развоз местных жителей, живущих в поселке Тавайваам. В аэропорту Анадыря отложено выполнение рейсов в отдаленные поселки.

Накануне региональный главк МЧС объявил в округе штормовое предупреждение. Непогода будет бушевать до вечера 6 декабря.