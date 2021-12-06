В Бурятии пьяный полицейский на авто насмерть сбил пешехода

В Республике Бурятия помощник участкового ОМВД по Прибайкальскому району, управляя автомобилем, насмерть сбил пешехода. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК, ДТП произошло вечером 2 декабря в селе Горячинск.

По версии следствия, 33-летний сотрудник полиции на улице Гагарина наехал на 32-летнего местного жителя, который шел по обочине вместе с двумя спутницами. Женщины не пострадали лишь потому, что мужчина, завидев несшийся на него автомобиль, успел их оттолкнуть. Сам он получил тяжелые травмы и скончался на месте.

Во время освидетельствования выяснилось, что полицейский был пьян.

Сейчас следователи устанавливают все детали случившегося. На ближайшее время запланированы следственный эксперимент и автотехническая экспертиза.

Между тем в региональном УМВД рассказали, что по факту аварии начата служебная проверка.

"По ее результатам полицейский будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, строгую дисциплинарную ответственность понесут его руководители, а также начальник районного отдела полиции", - добавили в ведомстве.