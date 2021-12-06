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06.12.2021 20:36
Рубрика: Экономика

В Бурятии приезжие медики получат доплату

Текст: Юлия Гарднер ("Российская газета", Бурятия)
Российская газета - Федеральный выпуск № 277(8628)
Дополнительные выплаты введут в Бурятии специалистам, приезжающим работать по программе "Земский доктор". Такое решение властей связано с острым дефицитом медицинских кадров в населенных пунктах, где проживают менее 50 тысяч человек. По миллиону рублей из казны региона получат медработники, которые станут трудиться в моногородах Закаменск и Кяхта, а также поселке Гусиноозерск. Таким образом, врачи с учетом федеральных средств получат по два или три миллиона рублей.
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Кроме того, студентам-медикам, обучающимся по целевым договорам, назначат ежемесячную республиканскую выплату: от полутора до трех тысяч рублей. "Мой сын учится в Красноярском медицинском университете, все-таки далеко от дома, расходов много. Поэтому такие выплаты - хорошая поддержка. Думаю, это также хорошая мотивация для тех, кто еще не определился с будущей профессией", - рассказала жительница Улан-Удэ Аюна Бадмаева.

Вдобавок в регионе еще на год продлят республиканскую программу "Сельская ипотека". В ее рамках государство выплачивает ипотечный кредит на приобретение или строительство жилья для медицинских работников в деревнях и селах. "Многие хотели бы работать на селе, особенно на своей малой родине. Но, к сожалению, часто возникает вопрос по жилью. Больница не в силах построить дом каждому сотруднику. И эта новая возможность для медиков - существенная помощь. Думаю, благодарны не только сами медработники, но больше всего жители, так как специалистов не хватает в селах. А если человек приобретает дом здесь, это уже надолго", - считает участница программы, главная медицинская сестра Петропавловской центральной районной больницы Туяна Цыремпилова.

Сейчас в Бурятии не хватает 332 врачей и 312 средних медицинских работников, большая часть вакансий - в сельской местности.

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