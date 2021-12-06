В Приморье две компании оштрафовали за сговор на торгах по нацпроекту

Приморское правление ФАС наложило крупные штрафы на две компании, признанные участниками сговора на торгах по ремонту улиц во Владивостоке в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщает пресс-служба управления.

Компания ООО "Строй Сити" должна заплатить 12,6 миллиона рублей, а ООО "СКАБ" - 17,9 миллиона.

"Ранее ведомством были рассмотрены пять муниципальных контрактов на выполнение текущего ремонта дорог на сумму 808,7 миллиона рублей. Компании, которые планировали принять участие в аукционах, пришли к устному соглашению о том, кто из них станет победителем в будущем аукционе, а кто будет работать на субподряде у победившего", - говорится в сообщении.

Результатом сговора стало заключение контрактов с минимальным снижением цены, то есть не получилось конкурентной борьбы, что не позволило сократить расходы городского бюджета. Участников сговора признали виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.32 КоАП РФ. Ранее по этому же делу штраф наложили на две другие компании. Они должны будут передать в бюджет 21,8 и 11,6 миллиона рублей соответственно.

В отношении участников сговора правоохранители возбудили уголовное дело об ограничении конкуренции.