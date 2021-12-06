В Приморье поймали нападавшего на собак тигра

Задавившего в течение двух недель семь собак в окрестностях приморского села Нагорное амурского тигра отловили специалисты. После осмотра полосатого хищника выпустили в дикую природу подальше от населенных пунктов. Об этом сообщает Центр "Амурский тигр".

"Вел себя хищник нестандартно, без опаски к людям. Выходы в село происходили как в темное, так и в светлое время суток", - говорится в сообщении.

А по словам первого заместителя министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира правительства Приморья Алексея Суровова, был даже случай, когда местный житель обнаружил хищника в то время, как тот выслеживал его лошадь. Мужчина отпугнул зверя при помощи вил.

Появление тигра вблизи села гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев объясняет тем, что в год с низкой численностью кабана часть полосатых кошек вынуждена "переключиться" на косулю, а та из-за глубокого снега сконцентрировалась возле полей, расположенных вблизи населенных пунктов.

Пойманному тигру дали кличку Горный. Перед выпуском в природу специалисты надели на него ошейник с GPS-передатчиком, чтобы следить за его адаптацией к новому месту обитания. Выпустили его в окрестностях нацпарка "Зов тигра", подальше от населенных пунктов.