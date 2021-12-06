Новости

SIPRI: Сто крупнейших оружейных компаний мира увеличили продажи в пандемию 05:55
В Приморском океанариуме впервые родился детеныш древней акулы 05:49
В Приморье поймали нападавшего на собак тигра 05:29
Инфекционист перечислил меры защиты от COVID-19 на корпоративе 05:20
Спасатели передали медикам пострадавшего при обрушении завода в Туве 04:36
В ВОЗ сообщили об отсутствии летальных исходов из-за "омикрон"-штамма 04:25
Пушков заявил о попытках Украины запугать Запад беженцами 04:08
ВОЗ: Преждевременно делать выводы о тяжести течении COVID из-за "омикрона" 03:43
Назначение единовременной выплаты из пенсионных накоплений могут упростить 03:12
Пушков прокомментировал совет Ишингера Украине брать пример с Финляндии 02:55
Греция проведет всеобщее тестирование на COVID-19 перед праздниками 02:04
Эсминец ВМС США Arleigh Burke прибыл в румынский порт Констанца 01:45
В Швейцарии с 6 декабря ужесточат антикоронавирусные меры 00:58
Генетик Исаев: "Омикрон" мог мутировать среди животных и перейти на людей 00:30
Путин назвал востребованным закон о российском Красном кресте 05.12.2021
Шойгу проведет в Индии консультации в формате "2+2" 05.12.2021
Более 400 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 05.12.2021
В "Сириусе" на Кубке Союзного государства победил белорусский самбист 05.12.2021
В московском метро диггер остановил движение на час 05.12.2021
Белый дом: Байден с нетерпением ждет переговоров с Путиным 05.12.2021
Путин: Международные данные говорят об эффективности "Спутника V" 05.12.2021
На зеленой и оранжевой ветках московского метро восстановлено движение 05.12.2021
Путин заявил об отсутствии миграционных потоков из России в Европу 05.12.2021
В Польше подтвердили задержание российского сухогруза "Руслана" 05.12.2021
На оранжевой ветке столичного метро частично ограничили движение 05.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
В "РГ" обсудят ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов со СМА старше 18 лет
В "РГ" обсудят ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов со СМА старше 18 лет
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
06.12.2021 05:29
Рубрика: Общество

В Приморье поймали нападавшего на собак тигра

Текст: Ольга Журман
Фото: Пресс-служба Центра "Амурский тигр". Фото: Пресс-служба Центра "Амурский тигр".
Фото: Пресс-служба Центра "Амурский тигр".

Задавившего в течение двух недель семь собак в окрестностях приморского села Нагорное амурского тигра отловили специалисты. После осмотра полосатого хищника выпустили в дикую природу подальше от населенных пунктов. Об этом сообщает Центр "Амурский тигр".

Фото: iStock
Видео: Амурский тигренок один вышел прогуляться по заснеженной дороге

"Вел себя хищник нестандартно, без опаски к людям. Выходы в село происходили как в темное, так и в светлое время суток", - говорится в сообщении.

А по словам первого заместителя министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира правительства Приморья Алексея Суровова, был даже случай, когда местный житель обнаружил хищника в то время, как тот выслеживал его лошадь. Мужчина отпугнул зверя при помощи вил.

Появление тигра вблизи села гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев объясняет тем, что в год с низкой численностью кабана часть полосатых кошек вынуждена "переключиться" на косулю, а та из-за глубокого снега сконцентрировалась возле полей, расположенных вблизи населенных пунктов.

Пойманному тигру дали кличку Горный. Перед выпуском в природу специалисты надели на него ошейник с GPS-передатчиком, чтобы следить за его адаптацией к новому месту обитания. Выпустили его в окрестностях нацпарка "Зов тигра", подальше от населенных пунктов.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

Главное сегодня

Назначение единовременной выплаты из пенсионных накоплений могут упростить
Путин назвал востребованным закон о российском Красном кресте
В ВОЗ сообщили об отсутствии летальных исходов из-за "омикрон"-штамма
Бастрыкин поручил проверить деятельность Оксимирона и Noize MC
Пушков прокомментировал совет Ишингера Украине брать пример с Финляндии
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Что известно на сегодняшний день о детской вакцине "Спутник M"