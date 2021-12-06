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06.12.2021 04:31
Рубрика: Культура

В Приморской картинной галерее открылась выставка работ Валентина Серова

Текст: Анна Бондаренко
На выставке, открывшейся в Приморской государственной картинной галерее, представлены около 60 работ знаменитого русского художника Валентина Серова.

По словам замдиректора галереи Владимира Петухова, собранные в четырех музеях произведения отражают 30-летний творческий путь мастера.

Фото: Анна Бондаренко
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Несколько работ принадлежит самой Приморской картинной галерее, причем одна из них - портрет Валентина Серова - создана другим знаменитым живописцем Ильей Репиным, учителем художника.

Две работы - "Пруд" и "Портрет Бахрушина" - прибыли из Омского областного музея изобразительных искусств им. Врубеля. По словам представителя музея Татьяны Медведовской, обе находятся в постоянной экспозиции, но музейщики, тем не менее, с удовольствием откликнулись на предложение Приморской картинной галереи участвовать в проекте.

Еще пять работ привезли из Пермской государственной художественной галереи.

- Одна из них, "Конный двор. Домотканово", выполнена пастелью, и на моей памяти она ни разу за 20 лет не покидала стены нашей галереи, - рассказала хранитель этого музея Ирина Николаева.

Но самый большой вклад внес Русский государственный музей - из Санкт-Петербурга во Владивосток прилетели 19 произведений живописи и 29 - графики.

Заведующий отделом живописи второй половины XlX-начала XXl века Русского музея Павел Климов отмечает, что среди них около десятка известнейших работ художника.

Прежде всего это портрет Феликса Феликсовича Юсупова-старшего. В начале 1900-х годов Валентин Серов работает над портретами так называемой "юсуповский серии". Княгиню Зинаиду Николаевну он пишет в Юсуповском дворце на Мойке, затем едет в имение аристократического рода - село Архангельское, где работает над портретами мужской части семьи.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Князь Юсупов, граф Сумароков-Эльстон изображен на коне.

- Серов, работая над этим портретом, писал своей жене, что ему кажется, будто князь хочет, чтобы это был не столько его портрет, сколько портрет его коня. И действительно, арабский скакун выписан с большим мастерством и любовью, - рассказывает об истории создания шедевра Павел Климов.

В результате портрет небольшого размера получился парадным, создающим впечатление монументальности.

- Многим, кто не видел его раньше, кажется, что здесь изображен Иосиф Виссарионович Сталин после победы над фашистской Германией. Недаром советские живописцы, мастера монументальных портретов, высоко ценили Серова - он был одним из эталонных русских художников, на которых они ориентировались, работая над своими произведениям, - добавляет он.

Особого внимания заслуживает еще один портрет - отца художника, Александра Николаевича Серова. Он был известным композитором, но умер, когда сыну шел седьмой год. Эта картина, к слову, могла и не прилететь во Владивосток, так как по размерам не проходила в багажный люк самолета. Решено было везти ее без рамы, а во Владивостоке изготовить новую.

Художник не слишком хорошо помнил отца, но, когда в Мариинском театре решено было поставить его оперу "Юдифь", Серов-младший взялся написать портрет родителя для размещения в фойе. Художнику пришлось пользоваться старыми фотографиями, приобретать предметы интерьера, подобные тем, что стояли в кабинете отца. В результате портрет получился настолько достоверным, что им восхитился даже такой строгий судья, как художественный и музыкальный критик Владимир Василевич Стасов, хорошо знавший Серова-старшего.

Фото: Предоставлены пресс-службой аукционного дома Sotheby's
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- Он говорил, что для того, чтобы написать такой портрет, нужно иметь не только хорошую память, но и подлинный талант. В Серове он видел продолжателя реалистических традиций русской живописи, но, как мы знаем, художник стал развиваться дальше и смог соединить в своем творчестве направления XlX и XX веков, - продолжает Климов.

В творчестве Валентина Серова сочетались не только новые и старые творческие традиции, но и противоположные друг другу сюжеты, и это тоже демонстрирует собранные на выставке экспонаты. Помимо портретов аристократии и царских особ здесь можно увидеть, например, известную картину "Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваша слава?". Эта работа появилась в 1905 году после того, как Серов стал свидетелем расстрела рабочей демонстрации, двигавшейся к царскому дворцу. В свое время Серов подарил эту картину прогрессивному писателю Максиму Горькому, с которым хорошо общался.

Увидеть картины Валентина Серова, узнать об истории их создания в Приморской картинной галерее можно до 13 марта 2022 года, затем произведения вернутся в свои родные музеи.

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