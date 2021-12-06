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Рубрика: Общество

В Приморском океанариуме впервые родился детеныш древней акулы

Текст: Ольга Журман

Яйцо, из которого вылупился детеныш зебровидной бычьей акулы, самка отложила в январе, то есть рос он в нем 11 месяцев, но ждали его три года, сообщает пресс-служба Приморского океанариума.

Фото: Пресс-служба Приморского океанариума
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- Программа разведения этого вида в океанариуме реализуется с 2018 года. Зебровидную акулу содержат лишь несколько океанариумов в мире, она относится к числу малоизученных, потому полученная нами информация в области размножения хищника имеет ценность для науки, - поясняет руководитель отдела содержания гидробионтов тропических морей Наталья Гирева.

В океанариуме живут три самки и два самца бычьих акул. У старшей самки, а именно она стала счастливой родительницей, прошло уже три нерестовых цикла, в каждом 6-8 кладок. До сих пор все яйца оказывались пустыми, неоплодотворенными.

Малыш-акуленок весит всего 35 граммов, его длина от носа до кончика хвоста - 177 миллиметров.

Справка "РГ"

Зебровидная бычья акула относится к роду разнозубых, которые в современном мире представлены девятью видами, из всех живущих сейчас акул они наиболее древние. Эти существа появились на планете около 242 миллионов лет назад и со времен динозавров практически не изменились.

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