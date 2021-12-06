Видео: На Курилах каланы забрались на судно, спасаясь от шторма

Северокурильчанин Сергей Лакомов снял на видео "компанию" каланов (морских выдр), которые в шторм забрались на старое судно в местном порту, сообщает издание astv.ru.

Больше десятка животных не только прятались на борту от высоких волн, но и с удовольствием позировали видеооператору.

- Море штормит уже несколько дней. Каланы "захватили" старое судно, которое стоит в порту, прячутся от волн. Любопытное зрелище, - прокомментировал Лакомов.

По его словам, морские выдры давно стали местной достопримечательностью. Обычно они промышляют рядом с рыболовными судами, таскают рыбу. Осенью и зимой беззаботно покачиваются на волнах всего в нескольких метрах от берега.