За сутки в России подтверждено 32 136 случаев COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в России подтверждено 32 136 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 3134

2 Санкт-Петербург 2412

3 Московская область 2215

4 Самарская область 865

5 Воронежская область 727

6 Красноярский край 713

7 Краснодарский край 713

8 Пермский край 690

9 Свердловская область 682

10 Нижегородская область 659

11 Ростовская область 652

12 Челябинская область 640

13 Республика Башкортостан 632

14 Иркутская область 597

15 Омская область 576

16 Саратовская область 521

17 Алтайский край 517

18 Хабаровский край 512

19 Приморский край 461

20 Ставропольский край 451

21 Волгоградская область 428

22 Новосибирская область 387

23 Ленинградская область 372

24 Республика Крым 372

25 Вологодская область 368

26 Архангельская область 365

27 Кемеровская область 363

28 Тверская область 362

29 Пензенская область 357

30 Липецкая область 352

31 Ульяновская область 336

32 Белгородская область 334

33 Забайкальский край 317

34 Владимирская область 310

35 Тюменская область 307

36 Оренбургская область 290

37 Республика Коми 279

38 Ярославская область 278

39 Орловская область 271

40 Калининградская область 270

41 Республика Карелия 265

42 Амурская область 264

43 Кировская область 254

44 Астраханская область 252

45 Республика Саха (Якутия) 251

46 Курская область 245

47 Тульская область 242

48 Брянская область 233

49 Республика Бурятия 231

50 Республика Татарстан 227

51 Рязанская область 223

52 Новгородская область 220

53 Томская область 215

54 Ханты-Мансийский автономный округ 215

55 Тамбовская область 212

56 Удмуртская Республика 204

57 Ивановская область 202

58 Калужская область 199

59 Курганская область 196

60 Севастополь 195

61 Смоленская область 192

62 Псковская область 185

63 Мурманская область 180

64 Костромская область 179

65 Республика Хакасия 156

66 Республика Дагестан 156

67 Республика Мордовия 152

68 Республика Чувашия 145

69 Сахалинская область 132

70 Ямало-Ненецкий автономный округ 130

71 Республика Марий Эл 122

72 Республика Адыгея 106

73 Кабардино-Балкарская Республика 103

74 Республика Северная Осетия-Алания 84

75 Чеченская Республика 83

76 Республика Ингушетия 79

77 Карачаево-Черкесская Республика 73

78 Республика Тыва 57

79 Камчатский край 48

80 Еврейская автономная область 38

81 Магаданская область 34

82 Республика Алтай 30

83 Республика Калмыкия 22

84 Ненецкий автономный округ 12

85 Чукотский автономный округ 6 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 833 749 случаев (+0,33%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Калмыкия 0,07%

2. Республика Алтай 0,12%

3. Москва 0,16% За последние сутки подтверждено 1 184 смерти Москва 91 Московская область 62 Санкт-Петербург 55 Воронежская область 45 Краснодарский край 39 Волгоградская область 38 Республика Башкортостан 36 Нижегородская область 36 Ростовская область 33 Ставропольский край 33 Самарская область 33 Свердловская область 33 Красноярский край 33 Челябинская область 30 Владимирская область 29 Алтайский край 28 Иркутская область 26 Пермский край 22 Республика Крым 21 Брянская область 20 Республика Чувашия 20 Рязанская область 18 Новосибирская область 18 Пензенская область 16 Саратовская область 15 Калининградская область 14 Вологодская область 13 Тюменская область 13 Омская область 13 Республика Северная Осетия - Алания 12 Ивановская область 11 Липецкая область 11 Тамбовская область 11 Ленинградская область 11 Республика Марий Эл 11 Оренбургская область 11 Ульяновская область 11 Тульская область 10 Новгородская область 10 Белгородская область 9 Ярославская область 9 Кабардино-Балкарская Республика 9 Республика Хакасия 9 Курская область 8 Севастополь 8 Забайкальский край 8 Калужская область 7 Смоленская область 7 Республика Татарстан 7 Ханты-Мансийский автономный округ 7 Мурманская область 6 Псковская область 6 Астраханская область 6 Республика Мордовия 6 Орловская область 5 Республика Дагестан 5 Курганская область 5 Кемеровская область 5 Республика Бурятия 5 Приморский край 5 Костромская область 4 Тверская область 4 Республика Карелия 4 Республика Адыгея 4 Удмуртская Республика 4 Амурская область 4 Республика Коми 3 Кировская область 3 Республика Тыва 3 Еврейская автономная область 3 Республика Калмыкия 2 Республика Ингушетия 2 Карачаево-Черкесская Республика 2 Ямало-Ненецкий автономный округ 2 Хабаровский край 2 Чеченская Республика 1 Республика Алтай 1 Республика Саха (Якутия) 1 Магаданская область 1 За весь период по России умерло 282 462 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 28 070 человек Москва 2753 Московская область 2048 Челябинская область 1290 Краснодарский край 922 Санкт-Петербург 794 Алтайский край 756 Красноярский край 749 Самарская область 698 Пермский край 661 Республика Башкортостан 639 Тверская область 633 Нижегородская область 633 Пензенская область 597 Ростовская область 594 Хабаровский край 575 Воронежская область 532 Ульяновская область 530 Саратовская область 527 Смоленская область 476 Свердловская область 476 Калининградская область 464 Волгоградская область 459 Рязанская область 411 Республика Крым 404 Ленинградская область 378 Вологодская область 375 Республика Саха (Якутия) 355 Брянская область 315 Оренбургская область 311 Орловская область 295 Республика Хакасия 295 Курская область 274 Тюменская область 270 Новгородская область 269 Ярославская область 257 Республика Карелия 251 Ханты-Мансийский автономный округ 250 Кемеровская область 248 Тульская область 238 Владимирская область 231 Забайкальский край 230 Костромская область 217 Астраханская область 214 Калужская область 206 Республика Бурятия 206 Липецкая область 197 Томская область 194 Курганская область 182 Мурманская область 168 Ставропольский край 159 Приморский край 158 Амурская область 153 Ивановская область 146 Удмуртская Республика 146 Кировская область 141 Республика Дагестан 137 Республика Мордовия 133 Омская область 132 Псковская область 117 Республика Чувашия 116 Республика Северная Осетия - Алания 115 Республика Марий Эл 109 Иркутская область 109 Республика Ингушетия 105 Сахалинская область 97 Тамбовская область 87 Севастополь 82 Чеченская Республика 77 Кабардино-Балкарская Республика 76 Республика Коми 60 Белгородская область 59 Ямало-Ненецкий автономный округ 59 Республика Тыва 58 Карачаево-Черкесская Республика 55 Новосибирская область 52 Архангельская область 49 Республика Татарстан 49 Магаданская область 34 Республика Алтай 33 Камчатский край 29 Республика Адыгея 28 Республика Калмыкия 27 Еврейская автономная область 22 Чукотский автономный округ 8 Ненецкий автономный округ 6 За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 530 476. Роспотребнадзор обнаружил коронавирус у девяти вернувшихся из ЮАР россиян