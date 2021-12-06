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06.12.2021 11:40
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 32 136 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За прошедшие сутки в России подтверждено 32 136 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 3134
  • 2 Санкт-Петербург 2412
  • 3 Московская область 2215
  • 4 Самарская область 865
  • 5 Воронежская область 727
  • 6 Красноярский край 713
  • 7 Краснодарский край 713
  • 8 Пермский край 690
  • 9 Свердловская область 682
  • 10 Нижегородская область 659
  • 11 Ростовская область 652
  • 12 Челябинская область 640
  • 13 Республика Башкортостан 632
  • 14 Иркутская область 597
  • 15 Омская область 576
  • 16 Саратовская область 521
  • 17 Алтайский край 517
  • 18 Хабаровский край 512
  • 19 Приморский край 461
  • 20 Ставропольский край 451
  • 21 Волгоградская область 428
  • 22 Новосибирская область 387
  • 23 Ленинградская область 372
  • 24 Республика Крым 372
  • 25 Вологодская область 368
  • 26 Архангельская область 365
  • 27 Кемеровская область 363
  • 28 Тверская область 362
  • 29 Пензенская область 357
  • 30 Липецкая область 352
  • 31 Ульяновская область 336
  • 32 Белгородская область 334
  • 33 Забайкальский край 317
  • 34 Владимирская область 310
  • 35 Тюменская область 307
  • 36 Оренбургская область 290
  • 37 Республика Коми 279
  • 38 Ярославская область 278
  • 39 Орловская область 271
  • 40 Калининградская область 270
  • 41 Республика Карелия 265
  • 42 Амурская область 264
  • 43 Кировская область 254
  • 44 Астраханская область 252
  • 45 Республика Саха (Якутия) 251
  • 46 Курская область 245
  • 47 Тульская область 242
  • 48 Брянская область 233
  • 49 Республика Бурятия 231
  • 50 Республика Татарстан 227
  • 51 Рязанская область 223
  • 52 Новгородская область 220
  • 53 Томская область 215
  • 54 Ханты-Мансийский автономный округ 215
  • 55 Тамбовская область 212
  • 56 Удмуртская Республика 204
  • 57 Ивановская область 202
  • 58 Калужская область 199
  • 59 Курганская область 196
  • 60 Севастополь 195
  • 61 Смоленская область 192
  • 62 Псковская область 185
  • 63 Мурманская область 180
  • 64 Костромская область 179
  • 65 Республика Хакасия 156
  • 66 Республика Дагестан 156
  • 67 Республика Мордовия 152
  • 68 Республика Чувашия 145
  • 69 Сахалинская область 132
  • 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 130
  • 71 Республика Марий Эл 122
  • 72 Республика Адыгея 106
  • 73 Кабардино-Балкарская Республика 103
  • 74 Республика Северная Осетия-Алания 84
  • 75 Чеченская Республика 83
  • 76 Республика Ингушетия 79
  • 77 Карачаево-Черкесская Республика 73
  • 78 Республика Тыва 57
  • 79 Камчатский край 48
  • 80 Еврейская автономная область 38
  • 81 Магаданская область 34
  • 82 Республика Алтай 30
  • 83 Республика Калмыкия 22
  • 84 Ненецкий автономный округ 12
  • 85 Чукотский автономный округ 6

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 833 749 случаев (+0,33%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Калмыкия 0,07%
  • 2. Республика Алтай 0,12%
  • 3. Москва 0,16%
За последние сутки подтверждено 1 184 смерти
  1. Москва 91
  2. Московская область 62
  3. Санкт-Петербург 55
  4. Воронежская область 45
  5. Краснодарский край 39
  6. Волгоградская область 38
  7. Республика Башкортостан 36
  8. Нижегородская область 36
  9. Ростовская область 33
  10. Ставропольский край 33
  11. Самарская область 33
  12. Свердловская область 33
  13. Красноярский край 33
  14. Челябинская область 30
  15. Владимирская область 29
  16. Алтайский край 28
  17. Иркутская область 26
  18. Пермский край 22
  19. Республика Крым 21
  20. Брянская область 20
  21. Республика Чувашия 20
  22. Рязанская область 18
  23. Новосибирская область 18
  24. Пензенская область 16
  25. Саратовская область 15
  26. Калининградская область 14
  27. Вологодская область 13
  28. Тюменская область 13
  29. Омская область 13
  30. Республика Северная Осетия - Алания 12
  31. Ивановская область 11
  32. Липецкая область 11
  33. Тамбовская область 11
  34. Ленинградская область 11
  35. Республика Марий Эл 11
  36. Оренбургская область 11
  37. Ульяновская область 11
  38. Тульская область 10
  39. Новгородская область 10
  40. Белгородская область 9
  41. Ярославская область 9
  42. Кабардино-Балкарская Республика 9
  43. Республика Хакасия 9
  44. Курская область 8
  45. Севастополь 8
  46. Забайкальский край 8
  47. Калужская область 7
  48. Смоленская область 7
  49. Республика Татарстан 7
  50. Ханты-Мансийский автономный округ 7
  51. Мурманская область 6
  52. Псковская область 6
  53. Астраханская область 6
  54. Республика Мордовия 6
  55. Орловская область 5
  56. Республика Дагестан 5
  57. Курганская область 5
  58. Кемеровская область 5
  59. Республика Бурятия 5
  60. Приморский край 5
  61. Костромская область 4
  62. Тверская область 4
  63. Республика Карелия 4
  64. Республика Адыгея 4
  65. Удмуртская Республика 4
  66. Амурская область 4
  67. Республика Коми 3
  68. Кировская область 3
  69. Республика Тыва 3
  70. Еврейская автономная область 3
  71. Республика Калмыкия 2
  72. Республика Ингушетия 2
  73. Карачаево-Черкесская Республика 2
  74. Ямало-Ненецкий автономный округ 2
  75. Хабаровский край 2
  76. Чеченская Республика 1
  77. Республика Алтай 1
  78. Республика Саха (Якутия) 1
  79. Магаданская область 1

За весь период по России умерло 282 462 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 28 070 человек
  1. Москва 2753
  2. Московская область 2048
  3. Челябинская область 1290
  4. Краснодарский край 922
  5. Санкт-Петербург 794
  6. Алтайский край 756
  7. Красноярский край 749
  8. Самарская область 698
  9. Пермский край 661
  10. Республика Башкортостан 639
  11. Тверская область 633
  12. Нижегородская область 633
  13. Пензенская область 597
  14. Ростовская область 594
  15. Хабаровский край 575
  16. Воронежская область 532
  17. Ульяновская область 530
  18. Саратовская область 527
  19. Смоленская область 476
  20. Свердловская область 476
  21. Калининградская область 464
  22. Волгоградская область 459
  23. Рязанская область 411
  24. Республика Крым 404
  25. Ленинградская область 378
  26. Вологодская область 375
  27. Республика Саха (Якутия) 355
  28. Брянская область 315
  29. Оренбургская область 311
  30. Орловская область 295
  31. Республика Хакасия 295
  32. Курская область 274
  33. Тюменская область 270
  34. Новгородская область 269
  35. Ярославская область 257
  36. Республика Карелия 251
  37. Ханты-Мансийский автономный округ 250
  38. Кемеровская область 248
  39. Тульская область 238
  40. Владимирская область 231
  41. Забайкальский край 230
  42. Костромская область 217
  43. Астраханская область 214
  44. Калужская область 206
  45. Республика Бурятия 206
  46. Липецкая область 197
  47. Томская область 194
  48. Курганская область 182
  49. Мурманская область 168
  50. Ставропольский край 159
  51. Приморский край 158
  52. Амурская область 153
  53. Ивановская область 146
  54. Удмуртская Республика 146
  55. Кировская область 141
  56. Республика Дагестан 137
  57. Республика Мордовия 133
  58. Омская область 132
  59. Псковская область 117
  60. Республика Чувашия 116
  61. Республика Северная Осетия - Алания 115
  62. Республика Марий Эл 109
  63. Иркутская область 109
  64. Республика Ингушетия 105
  65. Сахалинская область 97
  66. Тамбовская область 87
  67. Севастополь 82
  68. Чеченская Республика 77
  69. Кабардино-Балкарская Республика 76
  70. Республика Коми 60
  71. Белгородская область 59
  72. Ямало-Ненецкий автономный округ 59
  73. Республика Тыва 58
  74. Карачаево-Черкесская Республика 55
  75. Новосибирская область 52
  76. Архангельская область 49
  77. Республика Татарстан 49
  78. Магаданская область 34
  79. Республика Алтай 33
  80. Камчатский край 29
  81. Республика Адыгея 28
  82. Республика Калмыкия 27
  83. Еврейская автономная область 22
  84. Чукотский автономный округ 8
  85. Ненецкий автономный округ 6

За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 530 476.

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