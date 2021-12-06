За сутки в России подтверждено 32 136 случаев COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в России подтверждено 32 136 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 3134
- 2 Санкт-Петербург 2412
- 3 Московская область 2215
- 4 Самарская область 865
- 5 Воронежская область 727
- 6 Красноярский край 713
- 7 Краснодарский край 713
- 8 Пермский край 690
- 9 Свердловская область 682
- 10 Нижегородская область 659
- 11 Ростовская область 652
- 12 Челябинская область 640
- 13 Республика Башкортостан 632
- 14 Иркутская область 597
- 15 Омская область 576
- 16 Саратовская область 521
- 17 Алтайский край 517
- 18 Хабаровский край 512
- 19 Приморский край 461
- 20 Ставропольский край 451
- 21 Волгоградская область 428
- 22 Новосибирская область 387
- 23 Ленинградская область 372
- 24 Республика Крым 372
- 25 Вологодская область 368
- 26 Архангельская область 365
- 27 Кемеровская область 363
- 28 Тверская область 362
- 29 Пензенская область 357
- 30 Липецкая область 352
- 31 Ульяновская область 336
- 32 Белгородская область 334
- 33 Забайкальский край 317
- 34 Владимирская область 310
- 35 Тюменская область 307
- 36 Оренбургская область 290
- 37 Республика Коми 279
- 38 Ярославская область 278
- 39 Орловская область 271
- 40 Калининградская область 270
- 41 Республика Карелия 265
- 42 Амурская область 264
- 43 Кировская область 254
- 44 Астраханская область 252
- 45 Республика Саха (Якутия) 251
- 46 Курская область 245
- 47 Тульская область 242
- 48 Брянская область 233
- 49 Республика Бурятия 231
- 50 Республика Татарстан 227
- 51 Рязанская область 223
- 52 Новгородская область 220
- 53 Томская область 215
- 54 Ханты-Мансийский автономный округ 215
- 55 Тамбовская область 212
- 56 Удмуртская Республика 204
- 57 Ивановская область 202
- 58 Калужская область 199
- 59 Курганская область 196
- 60 Севастополь 195
- 61 Смоленская область 192
- 62 Псковская область 185
- 63 Мурманская область 180
- 64 Костромская область 179
- 65 Республика Хакасия 156
- 66 Республика Дагестан 156
- 67 Республика Мордовия 152
- 68 Республика Чувашия 145
- 69 Сахалинская область 132
- 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 130
- 71 Республика Марий Эл 122
- 72 Республика Адыгея 106
- 73 Кабардино-Балкарская Республика 103
- 74 Республика Северная Осетия-Алания 84
- 75 Чеченская Республика 83
- 76 Республика Ингушетия 79
- 77 Карачаево-Черкесская Республика 73
- 78 Республика Тыва 57
- 79 Камчатский край 48
- 80 Еврейская автономная область 38
- 81 Магаданская область 34
- 82 Республика Алтай 30
- 83 Республика Калмыкия 22
- 84 Ненецкий автономный округ 12
- 85 Чукотский автономный округ 6
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 833 749 случаев (+0,33%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Калмыкия 0,07%
- 2. Республика Алтай 0,12%
- 3. Москва 0,16%
За последние сутки подтверждено 1 184 смерти
- Москва 91
- Московская область 62
- Санкт-Петербург 55
- Воронежская область 45
- Краснодарский край 39
- Волгоградская область 38
- Республика Башкортостан 36
- Нижегородская область 36
- Ростовская область 33
- Ставропольский край 33
- Самарская область 33
- Свердловская область 33
- Красноярский край 33
- Челябинская область 30
- Владимирская область 29
- Алтайский край 28
- Иркутская область 26
- Пермский край 22
- Республика Крым 21
- Брянская область 20
- Республика Чувашия 20
- Рязанская область 18
- Новосибирская область 18
- Пензенская область 16
- Саратовская область 15
- Калининградская область 14
- Вологодская область 13
- Тюменская область 13
- Омская область 13
- Республика Северная Осетия - Алания 12
- Ивановская область 11
- Липецкая область 11
- Тамбовская область 11
- Ленинградская область 11
- Республика Марий Эл 11
- Оренбургская область 11
- Ульяновская область 11
- Тульская область 10
- Новгородская область 10
- Белгородская область 9
- Ярославская область 9
- Кабардино-Балкарская Республика 9
- Республика Хакасия 9
- Курская область 8
- Севастополь 8
- Забайкальский край 8
- Калужская область 7
- Смоленская область 7
- Республика Татарстан 7
- Ханты-Мансийский автономный округ 7
- Мурманская область 6
- Псковская область 6
- Астраханская область 6
- Республика Мордовия 6
- Орловская область 5
- Республика Дагестан 5
- Курганская область 5
- Кемеровская область 5
- Республика Бурятия 5
- Приморский край 5
- Костромская область 4
- Тверская область 4
- Республика Карелия 4
- Республика Адыгея 4
- Удмуртская Республика 4
- Амурская область 4
- Республика Коми 3
- Кировская область 3
- Республика Тыва 3
- Еврейская автономная область 3
- Республика Калмыкия 2
- Республика Ингушетия 2
- Карачаево-Черкесская Республика 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ 2
- Хабаровский край 2
- Чеченская Республика 1
- Республика Алтай 1
- Республика Саха (Якутия) 1
- Магаданская область 1
За весь период по России умерло 282 462 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 28 070 человек
- Москва 2753
- Московская область 2048
- Челябинская область 1290
- Краснодарский край 922
- Санкт-Петербург 794
- Алтайский край 756
- Красноярский край 749
- Самарская область 698
- Пермский край 661
- Республика Башкортостан 639
- Тверская область 633
- Нижегородская область 633
- Пензенская область 597
- Ростовская область 594
- Хабаровский край 575
- Воронежская область 532
- Ульяновская область 530
- Саратовская область 527
- Смоленская область 476
- Свердловская область 476
- Калининградская область 464
- Волгоградская область 459
- Рязанская область 411
- Республика Крым 404
- Ленинградская область 378
- Вологодская область 375
- Республика Саха (Якутия) 355
- Брянская область 315
- Оренбургская область 311
- Орловская область 295
- Республика Хакасия 295
- Курская область 274
- Тюменская область 270
- Новгородская область 269
- Ярославская область 257
- Республика Карелия 251
- Ханты-Мансийский автономный округ 250
- Кемеровская область 248
- Тульская область 238
- Владимирская область 231
- Забайкальский край 230
- Костромская область 217
- Астраханская область 214
- Калужская область 206
- Республика Бурятия 206
- Липецкая область 197
- Томская область 194
- Курганская область 182
- Мурманская область 168
- Ставропольский край 159
- Приморский край 158
- Амурская область 153
- Ивановская область 146
- Удмуртская Республика 146
- Кировская область 141
- Республика Дагестан 137
- Республика Мордовия 133
- Омская область 132
- Псковская область 117
- Республика Чувашия 116
- Республика Северная Осетия - Алания 115
- Республика Марий Эл 109
- Иркутская область 109
- Республика Ингушетия 105
- Сахалинская область 97
- Тамбовская область 87
- Севастополь 82
- Чеченская Республика 77
- Кабардино-Балкарская Республика 76
- Республика Коми 60
- Белгородская область 59
- Ямало-Ненецкий автономный округ 59
- Республика Тыва 58
- Карачаево-Черкесская Республика 55
- Новосибирская область 52
- Архангельская область 49
- Республика Татарстан 49
- Магаданская область 34
- Республика Алтай 33
- Камчатский край 29
- Республика Адыгея 28
- Республика Калмыкия 27
- Еврейская автономная область 22
- Чукотский автономный округ 8
- Ненецкий автономный округ 6
За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 530 476.