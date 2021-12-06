Потенциал Самарской области представлен в Организации Объединенных Наций

6 декабря в здании отделения ООН в Женеве состоялась презентация Самарской области, а также седьмого издания доклада РАС ООН "Регионы России и цели устойчивого развития ООН", посвященного нашему региону.

Событие поддержало Министерство иностранных дел РФ. Достижения и возможности Самарской области в режиме вкс презентовал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Самарская губерния стала четвертым регионом России, которому доверили представить перспективные проекты страны, реализуемые на территории, в том числе международные, на столь авторитетной мировой площадке.

Ранее с презентациями выступали Москва, Свердловская область и республика Татарстан. После начала пандемии наш регион - первый, кому выпала честь "навести мосты" сотрудничества с партнерами РАС ООН. Вдвойне важно, что встреча прошла в год 170-летия Самарской губернии и 60-летия первого полета человека в космос. Для нашего региона это - знак доверия и оценка успешной деятельности по различным направлениям. Доклад 2021 года был посвящен усилиям и результатам работы Самарской области на пути реализации "Повестки-2030".

В начале выступления Дмитрий Азаров сказал:

- Хочу выразить признательность за оказанную честь представлять мою любимую родину, Самарскую область перед такой уважаемой аудиторией. Рассказать о достижениях родной земли - особая гордость и ответственность.

Глава Самарской области подчеркнул, что Самарский регион за 435 лет прошел путь развития от небольшой крепости до космической столицы России. Область знают во всей стране и за ее пределами. Также он подчеркнул и многонациональность 63 региона. Он сказал, что за всю историю наша земля не знала межнациональных конфликтов. В докладе глава региона поднял вопросы экологии, социальной поддержки граждан, рассказал о развитии сельского хозяйства, спорта, туризма и о борьбе с пандемией. Трансляцию эфира можно посмотреть на сайте ООН. (https://media.un.org/en/webtv)

После презентации состоялось торжественное открытие фотовыставки о Самарской области в здании Отделения ООН в Женеве.