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06.12.2021 19:37
Рубрика: Культура

В Казани дети выступят на одной сцене с Газмановым, Биланом и Варум

Текст: Олег Корякин (Казань)
Фото: Пресс-служба мэрии Казани Фото: Пресс-служба мэрии Казани
Фото: Пресс-служба мэрии Казани

В Казани 6 декабря состоится гала-концерт всероссийского благотворительного фестиваля детского творчества "Добрая волна", цель которого - открыть таланты среди воспитанников детдомов, ребят с ОВЗ. Его победители выступят на одной сцене со звездами российской эстрады. Среди них Игорь Крутой, Олег Газманов, Анжелика Варум и Дима Билан.

Фото: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга
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В этом году отборочные туры фестиваля, помимо Казани, проходили в 7 городах: Ростове-на-Дону, Новосибирске, Ярославле, Симферополе, Курске, Кемерове и Москве. Конкурс охватил 2,5 тысячи детей и подростков. Ребята могли проявить свои таланты в самых разных направлениях и жанрах. Это музыка (вокал, жестовое пение, игра на инструменте), хореография и сценическое искусство (оригинальный жанр, чтение).

В финал вышли 111 юных артистов. Все они приехали в Казань. Из них 12 победителей окажутся на одной сцене со звездами. Впрочем, без подарков не останется никто.

Увидеть запись этих выступлений можно будет в новогодние праздники на федеральном телеканале. "Я уверен, что проект никого не оставит равнодушным: ни взрослых, ни детей. Для маленьких ребят, которые оказались чем-то обделены в жизни, это исполнение мечты", - сказал Игорь Крутой.

Напомним, фестиваль "Добрая волна" был основан в 2017 году по инициативе Мэра Казани Ильсура Метшина и композитора Игоря Крутого. Он проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

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