В Кировской области двое детей ежедневно проходили до школы по 18 км

Двое учеников 1 и 10 классов, живущие в деревне Большие Туры Сунского района Кировской области, были вынуждены преодолевать самостоятельно по 18 километров в день, чтобы добраться до школы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Поводом для прокурорской проверки стало обращение местной жительницы. Как выяснилось, двое детей ежедневно добирались до школы своими силами, в том числе - пешком, поскольку вопреки требованиям законодательства бесплатная перевозка учеников отсутствовала.

В ведомстве уточнили, что согласно ФЗ "Об образовании" и требованиям санитарно-эпидемического законодательства для учеников общеобразовательных учреждений должно быть организовано транспортное обслуживание до школ и обратно. Прокуратура Сунского района обратилась в суд с иском о защите интересов несовершеннолетних.

Также в ходе проверки выяснилось, что на дороге местного значения по маршруту "Суна (Зим) - Туры" отсутствовали дорожные знаки. По этой дороге дети добирались до школы из Больших Тур в Суну. Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать администрацию Кокуйского сельского поселения и Сунского муниципального района устранить недостатки в содержании дороги.

Суд рассмотрел исковое заявление и удовлетворил его в полном объеме. Муниципальные власти установили знаки на автодороге. Школа организовала бесплатную перевозку учеников: для этого был выделен микроавтобус ГАЗель.