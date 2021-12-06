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06.12.2021 15:56

В Минцифры РФ поддержали включение цифровой трансформации Чувашии в ИПСЭР

Текст: Сергей Кирсанов
Прогнозируемый эффект от мероприятий по цифровой трансформации отраслей экономики и развитию инфраструктуры связи в сельских населенных пунктах глава Чувашии Олег Николаев обсудил с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максутом Шадаевым в ходе рабочей встречи.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

В республике намерены включить процесс цифровизации в Индивидуальную программу социально-экономического развития (ИПСЭР) на 2020-2024 годы, создав в ней отдельный раздел "Среда для жизни". Объем финансирования его мероприятий оценивается в 300 миллионов рублей в течение трех лет. Соответствующее письмо направлено правительством региона в федеральный минпромторг.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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Благодаря этой мере планируется, в частности, ускорить реализацию второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Он рассчитан до 2030 года, однако, в Чувашии готовы выполнить мероприятия до 2024 года в рамках ИПСЭР. В республике определены 348 населенных пунктов с населением от 100 до 500 человек, в которых должны быть установлены точки доступа современной мобильной связи, включая высокоскоростной доступ в интернет. Развитие инфраструктуры связи в сельских населенных пунктах оценивается в 165 миллионов рублей (2022 год - 70 миллионов рублей, 2023 год - 50 миллионов рублей, 2024 год - 45 миллионов рублей). Эти средства предназначены для возмещения затрат на создание или обновление сетей связи. По оценке минцифры Чувашии, уже в 2022 году может быть просубсидировано развитие инфраструктуры связи в 28 населенных пунктах.

- Мы рассчитываем, что высокая доступность интернета даст мультипликативный эффект для экономики региона. Качественный доступ к сети связи позволит обеспечить удаленную работу на дому, увеличить количество высокопроизводительных рабочих мест. Кроме того, мероприятия по ускоренному развитию инфраструктуры связи позволят дополнительно привлечь инвестиции в основной капитал. По предварительным данным, операторы сотовой связи в 2022-2024 годах готовы привлечь в республику порядка одного миллиарда рублей, - отметил Олег Николаев.

Глава Чувашии также напомнил, что в республике разработана Стратегия в области цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления. В нее включены 128 проектов, охватывающих 17 отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления. Их цифровая трансформация в рамках ИПСЭР будет способствовать созданию высокопроизводительных рабочих мест, повышению эффективности развития экономики, ведения бизнеса и государственного управления, повышению благосостояния и уровня жизни, улучшению качества среды обитания и комфортности городских агломераций. Общий объем требуемого финансирования на эти мероприятия предварительно оценивается в 135 миллионов рублей (2022 год - 61,7 миллиона рублей, 2023 год - 38,6 миллиона рублей, 2024 год - 34,7 миллиона рублей).

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Инвестпроекты по молочным фермам в Чувашии получат поддержку

В федеральном министерстве выразили готовность поддержать проекты Чувашии, на которые есть запрос в регионе и которые в дальнейшем могли бы быть тиражированы на другие субъекты страны.

В их числе пилотный проект "Цифровой комплексный энергорайон", направленный на отработку комплексного решения по повышению эффективности и безопасности работы коммунальной инфраструктуры на отдельно взятой территории. Напомним, ранее Глава Чувашии Олег Николаев представил данный проект в числе шести проектов фронтальной стратегии.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия – точки роста

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