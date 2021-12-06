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06.12.2021 16:53
Рубрика: Власть

В Пензенской области захоронили солдата Великой Отечественной

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
В День Неизвестного Солдата в Пензенской области состоялась церемония перезахоронения останков участника Великой Отечественной войны Федора Ивановича Кочерова. Уроженец села Бакшеевка Городищенского уезда, 1908-го года рождения, ушел на фронт в первые дни войны, а погиб в феврале 1942 года под Смоленском.
Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области
Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области

Саперная лопатка, каска и часть оружия бойца были обнаружены поисковиками вместе с его останками в ходе экспедиции "Вахта памяти" в сентябре этого года в районе деревни Клемятино Глинковского района Смоленской области. В годы Великой Отечественной войны в этих местах вела ожесточенные бои 127-я стрелковая дивизия. Нашли останки бойца и установили его личность по солдатскому медальону члены поискового отряда "Застава святого Ильи Муромца" из Москвы.

Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области
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- Федора Ивановича Кочерова из деревни Бакшеевка Пензенской области, связь с которым оборвалась в сентябре 1941 года, учли как пропавшего без вести только в феврале 1948-го по ходатайству местного райвоенкома на основании данных так называемого "подворного обхода". Все это время оставшаяся вдовой Прасковья Кочерова не получала пенсии по утрате кормильца, - рассказывают поисковики.

По решению родственников останки красноармейца были переданы для захоронения на родину. Сейчас это село Трофимовка Бессоновского района Пензенской области. Личные вещи отправились в ближайший краеведческий музей в селе Степановка.

В торжественной церемонии передачи останков приняли участие первый заместитель министра внутренней и информационной политики Пензенской области Владимир Перов и председатель Пензенского регионального отделения Поискового движения России Лариса Казакова.

- Битва под Смоленском летом-осенью 1941-го года - одна из самых трагических страниц в истории войны. Огромная цена была заплачена за то, чтобы враг замедлил свое наступление на Москву. В этом сыграли решающую роль стойкость и героизм бойцов и командиров Красной армии. Среди них был и наш земляк, которому на момент гибели было немногим больше 30 лет, - отметила Лариса Казакова.

Найти родственников бойца удалось благодаря совместным усилиям московских и пензенских поисковиков.

- Это большое событие в истории нашей семьи. Установить судьбу моего деда, числившегося пропавшим без вести, мы пытались долго и безуспешно. И сегодня он вернулся домой, где его ждали и помнили. Для нас он - герой, как и миллионы тех, кто сражались за родину. Нам есть, что рассказать его прапраправнукам, - поделился эмоциями внук Федора Кочерова Николай Тымко.

Останки бойца были захоронены в могиле его супруги Прасковьи Кочеровой , не дождавшейся мужа с войны. Она умерла в 1965 году.

Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области
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В памятной церемонии приняли участие потомки красноармейца из Пензенской области и Москвы, представители органов власти, члены поисковых отрядов и ветеранских организаций.

В Пензе в День Неизвестного солдата также состоялась торжественная церемония возложения цветов, приуроченная к общероссийской памятной дате. У Монумента воинской и трудовой Славы собрались представители региональной и городской администрации, Законодательного Собрания, общественных организаций, а также ветераны, школьники и студенты. По традиции участники мероприятия почтили память всех, кто погиб защищая Родину, минутой молчания. В их честь прозвучали ружейные залпы.

Напомним, что инициатива учреждения памятного дня, посвященного подвигу Неизвестного солдата, принадлежит участникам поисковых отрядов. Они продолжают устанавливать имена погибших защитников Отечества. В этом году в рамках работы по восстановлению исторической памяти силами поисковиков обнаружены, возвращены на родную землю и перезахоронены останки девяти уроженцев Пензенской области, числившихся пропавшими без вести. Сейчас в составе Поискового движения России более полутора тысяч отрядов, а региональные отделения открыты в 83 субъектах Федерации. За последние восемь лет подняты останки более 188 тысяч советских солдат и офицеров, установлены имена и фронтовые судьбы более 25 тысяч защитников Отечества.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Пензенская область - территория успеха

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