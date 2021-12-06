В Перми представили "Путеводитель по балету"

Такой масштабной балетной премьеры в Пермском оперном не было несколько сезонов. На ее создание была рекрутирована первоклассная постановочная сборная, а спектакль посвятили 150-летию театра.

Идея создания "Путеводителя по балету" принадлежит худруку труппы Антону Пимонову. Хореограф приступил к своим обязанностям одновременно с началом пандемии. В ее условиях и пришлось представляться новому руководителю. В прошлом сезоне он показал две короткометражки - отлично придуманные минималистичные "Озорные песни" на музыку Пуленка и прокофьевский "Концерт №5", запомнившийся интересной работой с кордебалетом.

"Путеводитель по балету" стал первым полнометражным спектаклем Пимонова для труппы. Его красивый каркас сформировал сценарий Богдана Королька (он известен успешным сотрудничеством с Вячеславом Самодуровым и Максимом Петровым): собственно просветительская часть заложена в первом действии балета, полностью оригинальном; второе же служит раскодированием балетных понятий - и для этого рекрутирован "парад сказок" из классической "Спящей красавицы". Соединяет части фигура Чайковского - вероятно, не только потому что ему принадлежит партитура "Спящей красавицы", но и благодаря тому, что композитор родился неподалеку от Перми и театр носит его имя. Правда, статичное появление композитора в первом действии с приклеенной бородкой и усами с лицами солиста балета Сергея Крекера в один вечер и репетитора Сергея Мершина в другой, а в финале второго акта в виде голограммы на заднике оказалось не самым гармоничным. Еще более чужеродно вторжение в первый акт Людоеда и Мальчика-с-пальчик, героев "бала сказок". Для соединения двух действий хватило бы и фигуры Короля (Марат Фадеев, Георгий Еналдиев), под которым и в "Спящей красавице", и в "Путеводителе" подразумевается Людовик XIV, сформировавший первые профессиональные танцевальные институции.

Сценарий стремится представить балет жанром молодым и энергичным. Образовательная часть предельно сжата, энциклопедическая систематичность уступает дорогу зрелищности и юмору. Королька поддерживают композитор Настасья Хрущева, обеспечивающая необходимую дансантность, и художники из московского Электротеатра Станиславский Степан Лукьянов и Анастасия Нефедова. На заднике возведена то ли магазинная витрина, то ли заводские клети, в которых обитают живые танцовщики и щелкунчики с лебедями из папье-маше, в центре - танцовщики в голубовато-жемчужной униформе трико и пачек. Но за мобильностью, легкостью и лукавством соавторов не может угнаться сам хореограф. Возвышенные танцы "классиков" не контрастны "гротеску" - воплощению балетного "зла", одинаково монотонны средневековый народный бранль и аристократический менуэт. Все внимание постановщик сосредоточил на классическом кордебалете - и в первом акте он выглядит эффектно. Но солистам и премьерам Пимонов предлагает почти те же комбинации, что и кордебалету, хотя именно повышающаяся сложность техники оправдывает в балете существование строгой иерархии.

Фото: Андрей Чунтомов/ Предоставлено Пермским театром оперы и балета

Все объясняет второе действие. Новое павлинье оперение, явно созданное в погоне за аудиторией Tik-Tok"а, призвано отвлечь внимание от того, что сегодня труппа оказалась не готова к "Спящей красавице" с ее бескомпромиссными стандартами. Это выдают и юные исполнители ведущих партий, и разнокалиберные солисты, и кордебалет, сохранивший красоту линий, но утративший их ровность. Не помогает артистам и дирижер Артем Абашев, Чайковский у которого обретает симфоническую объемность, но теряет человечность - в этих стремительных темпах не выжили бы даже коротенькие и юркие балерины эпохи Петипа. Красивые идеи и концепции тонут в общем хаосе.

Пандемия, полтора года назад нарушившая неколебимую дисциплину балетного существования, совпала в Перми со сменой поколений танцовщиков и репетиторов. Поэтому новому худруку балета, чтобы осуществить свои идеи, придется начинать с хорошей организации рутины.

Перспективы

Пермский балет в этом сезоне возобновит "Свадебку" Иржи Килиана и "Вторую деталь" Уильяма Форсайта (18 февраля), а также примет участие в проекте "Дягилев. Hommage", где будет работать с хореографами, выбранными Владимиром Васильевым(19 апреля).