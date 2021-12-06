В Удмуртии общепит возобновил работу по ночам

В Удмуртии с понедельника сняли ряд ковидных ограничений. Изменения в свое распоряжение "О введении режима повышенной готовности" внес глава региона. Александр Бречалов разрешил с 6 декабря возобновить деятельность предприятиям общепита, расположенным в торговых центрах. В ноябре такие точки без отдельного входа с улицы были закрыты.

Кроме того, кафе и ресторанам теперь можно работать по ночам - им позволили принимать посетителей с 23:00 до 7 утра. Правда, касаются эти изменения, только тех заведений, где от коронавируса привиты более 80 процентов персонала.

При этом ночные клубы, дискотеки и залы караоке по-прежнему будут работать с ограничениями.

За последние сутки в республике зарегистрированы 200 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб республики. Среди заболевших 30 детей и 43 пожилых человека. Четыре пациента скончались.

Власти региона заявляют о стабилизации ситуации с распространение COVID-19. Накануне в Удмуртии возобновили оказание плановой медицинской помощи в стационарах, которую приостановили еще в июне. Так же было решено вернуть в штатный режим часть медучреждений, которые ранее действовали только как ковид-центры.