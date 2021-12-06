Новости

За сутки 21 военного вылечили от коронавируса 21:08
Хуснуллин рассказал об угрозах развитию ипотеки 20:57
Путин подписал закон об усеченной индексации базы для военных пенсий 20:56
Вышел новый официальный русский трейлер четвертой "Матрицы" 20:53
Россия выделит Венгрии кредит для строительства новой АЭС 20:52
Песков прокомментировал информацию о возможных новых санкциях США 20:46
Стартовала программа обучения экспертов "Приоритета 2030" 20:43
Мишустин: Необходимо поддерживать набранные темы в жилищном строительстве 20:42
Детский омбудсмен: Дистанционное обучение не должно заменять очное 20:41
Путин подарил Моди слонов 20:35
Мишустин потребовал сохранить доступность ипотеки для россиян 20:33
Хуснуллин: Пандемия не помешала росту темпов строительства 20:30
Кабмин выделил почти 30 млрд рублей на сбалансированность бюджетов регионов 20:24
Власти Москвы назвали число привитых от коронавируса 20:18
В Совфеде предложили пересмотреть подходы к социальному жилью 20:18
Путин подписал закон об уточнении формы полиса ОМС 20:17
В Ростове создадут Центр реабилитации летучих мышей 20:04
В Москве представили детский фильм-сказку о правнучке Деда Мороза 19:49
Синоптики предупредили о сильном снегопаде в регионах ЦФО 19:43
Астраханца наградили за помощь в поимке боевика из банды Басаева 19:41
Патриарх Кирилл: Александр Невский совершил подвиг прозрения подлинной опасности 19:38
В Москве ввели режим повышенной готовности из-за мощного снегопада 19:36
РФ и Индия подписали контракт на производство 600 тыс. автоматов Калашникова 19:32
Рязанские власти ввели обязательную вакцинацию граждан старше 60 лет 19:24
Граждане Финляндии смогут въезжать в РФ железнодорожным транспортом 19:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
06.12.2021 21:15
Рубрика: Общество

Выстрел в цех

В Удмуртии студенты становятся сотрудниками предприятий оборонного комплекса еще во время учебы
Текст: Оксана Ильина (Ижевск)
Российская газета - Спецвыпуск № 277(8628)
Конструкторское бюро в Ижевском государственном техническом университете им. Калашникова имеет статус студенческого, но только потому, что располагается в стенах вуза и работают в нем те, кому защита диплома еще предстоит.
Студенческое КБ в ИжГТУ, по сути, филиал всемирно известного оружейного предприятия "Молот". Фото: Пресс-служба ИжГТУ им. Калашникова Студенческое КБ в ИжГТУ, по сути, филиал всемирно известного оружейного предприятия "Молот". Фото: Пресс-служба ИжГТУ им. Калашникова
Студенческое КБ в ИжГТУ, по сути, филиал всемирно известного оружейного предприятия "Молот". Фото: Пресс-служба ИжГТУ им. Калашникова

В остальном здесь все по-взрослому. Студенческое КБ по сути филиал всемирно-известного предприятия по выпуску стрелкового оружия - завода "Молот" из Вятских Полян Кировской области.

Фото: iStock
Реформы сделали вузы притягательным для молодежи местом

На предприятии решили одним выстрелом поразить сразу несколько целей - найти будущих сотрудников и решить важные экспериментально-конструкторские задачи. ИжГТУ в ответ на такое согласились предоставить площадку.

"У вуза была своя причина для участия в этом проекте, - поясняет заведующий кафедрой "Стрелковое оружие" ИжГТУ Денис Чирков. - Нам важно повысить практическую составляющую учебного процесса и, как следствие, общий уровень подготовки специалистов-оружейников в университете".

Договор о взаимовыгодном сотрудничестве и создании СКБ вуз и "Молот" подписали в марте этого года. Тогда трое лучших воспитанников кафедры стали заводчанами и получили доступ к разработкам предприятия. Так что, если в ближайшее время "Молот" объявит о выпуске новых образцов стрелкового оружия, можно будет уверенно сказать - к ним приложили руку студенты ИжГТУ.

"Мы уже отправили на предприятие результаты расчетно-экспериментальных работ и получили в ответ положительные оценки, - добавляет Чирков. - Теперь рассчитываем, что программа станет шире и количество ее участников на будущий год увеличится".

Трудно сказать, кто больше заинтересован в успехе проекта. Это и "Молот", для которого кадровый вопрос всегда актуален, - город Вятские Поляны расположен между крупными промышленными центрами, Ижевском и Казанью, как магнит оттягивающими специалистов. Заинтересован в этом и технический университет с вечной проблемой учебных заведений - поиска баланса между теорией и практикой. Понятно одно: точно выигрывают студенты - пока еще внештатных сотрудников предприятия после окончания вуза ждут гарантированные рабочие места. И не только.

На кафедре говорят, что студенты - это кадровый резерв предприятия. Им обещаны и трудоустройство, и достойная заработная плата, и, что важно, жилье. При этом сейчас никаких обязательств в виде "должен отработать какой-то срок" перед заводом у будущих выпускников нет. И для завода это тоже важно - получить высококлассного специалиста, который без нажима, сам принял решение прийти на работу.

Фото: Photoxpress
Российские вузы могут запустить курсы по предпринимательскому мышлению

С недавних пор в вузе действуют уже два студенческих конструкторских бюро. Второе - совместный проект с производителем стрелкового оружия из Ижевска. Принцип работы тот же. Есть заказ, есть преподаватели, курирующие процесс, и студенты, которые учатся на собственном опыте. Участники той самой цепочки "наука-образование-производство", которые в этом случае прочно связаны друг с другом и в теории, и на практике.

Справка "РГ"

В Вятских Полянах завод "Молот" появился в 1941 году, когда туда эвакуировали головное предприятие по производству знаменитых ППШ - пистолетов-пулеметов Шпагина. В числе специалистов был сам Георгий Шпагин и Николай Макаров - автор знаменитого пистолета ПМ. За годы войны на фронт было поставлено более половины всех советских автоматов - свыше 2,5 миллиона. Сейчас предприятие специализируется на выпуске спортивно-охотничьего оружия.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск

Главное сегодня

Песков прокомментировал информацию о возможных новых санкциях США
Страховые пенсии в 2022 году вырастут на 5,9 процента
Штамм коронавируса "омикрон" выявили у вернувшихся из ЮАР двух россиян
ЦБ получит право ограничивать выдачу потребительских кредитов
Трутнев исключил возможность сдачи Курильских островов в аренду
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Что известно на сегодняшний день о детской вакцине "Спутник M"