Конструкторское бюро в Ижевском государственном техническом университете им. Калашникова имеет статус студенческого, но только потому, что располагается в стенах вуза и работают в нем те, кому защита диплома еще предстоит.

В остальном здесь все по-взрослому. Студенческое КБ по сути филиал всемирно-известного предприятия по выпуску стрелкового оружия - завода "Молот" из Вятских Полян Кировской области.

На предприятии решили одним выстрелом поразить сразу несколько целей - найти будущих сотрудников и решить важные экспериментально-конструкторские задачи. ИжГТУ в ответ на такое согласились предоставить площадку.

"У вуза была своя причина для участия в этом проекте, - поясняет заведующий кафедрой "Стрелковое оружие" ИжГТУ Денис Чирков. - Нам важно повысить практическую составляющую учебного процесса и, как следствие, общий уровень подготовки специалистов-оружейников в университете".

Договор о взаимовыгодном сотрудничестве и создании СКБ вуз и "Молот" подписали в марте этого года. Тогда трое лучших воспитанников кафедры стали заводчанами и получили доступ к разработкам предприятия. Так что, если в ближайшее время "Молот" объявит о выпуске новых образцов стрелкового оружия, можно будет уверенно сказать - к ним приложили руку студенты ИжГТУ.

"Мы уже отправили на предприятие результаты расчетно-экспериментальных работ и получили в ответ положительные оценки, - добавляет Чирков. - Теперь рассчитываем, что программа станет шире и количество ее участников на будущий год увеличится".

Трудно сказать, кто больше заинтересован в успехе проекта. Это и "Молот", для которого кадровый вопрос всегда актуален, - город Вятские Поляны расположен между крупными промышленными центрами, Ижевском и Казанью, как магнит оттягивающими специалистов. Заинтересован в этом и технический университет с вечной проблемой учебных заведений - поиска баланса между теорией и практикой. Понятно одно: точно выигрывают студенты - пока еще внештатных сотрудников предприятия после окончания вуза ждут гарантированные рабочие места. И не только.

На кафедре говорят, что студенты - это кадровый резерв предприятия. Им обещаны и трудоустройство, и достойная заработная плата, и, что важно, жилье. При этом сейчас никаких обязательств в виде "должен отработать какой-то срок" перед заводом у будущих выпускников нет. И для завода это тоже важно - получить высококлассного специалиста, который без нажима, сам принял решение прийти на работу.

С недавних пор в вузе действуют уже два студенческих конструкторских бюро. Второе - совместный проект с производителем стрелкового оружия из Ижевска. Принцип работы тот же. Есть заказ, есть преподаватели, курирующие процесс, и студенты, которые учатся на собственном опыте. Участники той самой цепочки "наука-образование-производство", которые в этом случае прочно связаны друг с другом и в теории, и на практике.

Справка "РГ"

В Вятских Полянах завод "Молот" появился в 1941 году, когда туда эвакуировали головное предприятие по производству знаменитых ППШ - пистолетов-пулеметов Шпагина. В числе специалистов был сам Георгий Шпагин и Николай Макаров - автор знаменитого пистолета ПМ. За годы войны на фронт было поставлено более половины всех советских автоматов - свыше 2,5 миллиона. Сейчас предприятие специализируется на выпуске спортивно-охотничьего оружия.