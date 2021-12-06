Новости

Нина Ургант получила "Звезду театрала" посмертно 23:10
Сенатор оценил угрозу отключить Россию от SWIFT 22:47
Россия присоединилась к конвенции о подъеме затонувших судов 22:47
ЕСПЧ запретил Польше выдворять мигрантов в Беларусь 22:47
США решили устроить дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине 22:10
Запись Володина в Telegram о QR-кодах набрала 1 млн просмотров 22:00
Абрамченко предложила разделить Сибирь на кластеры 21:56
Суд в Испании признал страх перед ковидом недостаточной причиной для прогула 21:53
Путин и Байден поговорят по закрытой линии 21:52
ЦИАН запретил объявления, дискриминирующие по этническим и расовым признакам 21:47
За сутки 21 военного вылечили от коронавируса 21:08
Хуснуллин рассказал об угрозах развитию ипотеки 20:57
Путин подписал закон об усеченной индексации базы для военных пенсий 20:56
Вышел новый официальный русский трейлер четвертой "Матрицы" 20:53
Россия выделит Венгрии кредит для строительства новой АЭС 20:52
Песков прокомментировал информацию о возможных новых санкциях США 20:46
Стартовала программа обучения экспертов "Приоритета 2030" 20:43
Мишустин: Необходимо поддерживать набранные темы в жилищном строительстве 20:42
Детский омбудсмен: Дистанционное обучение не должно заменять очное 20:41
Путин подарил Моди слонов 20:35
Мишустин потребовал сохранить доступность ипотеки для россиян 20:33
Хуснуллин: Пандемия не помешала росту темпов строительства 20:30
Кабмин выделил почти 30 млрд рублей на сбалансированность бюджетов регионов 20:24
Власти Москвы назвали число привитых от коронавируса 20:18
В Совфеде предложили пересмотреть подходы к социальному жилью 20:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
06.12.2021 21:56
Рубрика: Экономика

Абрамченко предложила разделить Сибирь на кластеры

Текст: Алексей Дуэль

Разделить Сибирь на промышленные кластеры с разной специализации предложила вице-премьер Виктория Абрамченко. Об этом шла речь на совещании по ускоренному социально-экономическому развитию округа, информацию подтвердили "РГ" в аппарате зампреда правительства.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
В Кремле рассказали о сдерживании инфляции

По замыслу Виктории Абрамченко, курирующей Сибирский федеральной округ, его надо разделить на кластеры исходя из имеющихся природных ресурсов. Отдельно будут выделены зоны, где станут развивать сельское хозяйство, заготовку леса и производство строительных материалов, добычу нефти и газа, угля, золота, драгоценных металлов, переработку алюминия, углехимию, производство меди и электроники.

Разрабатывать концепцию кластерного развития региона поручено главе Минэкономразвития Максиму Решетникову. Потребуется определить якорные инвестиционные проекты, продумать инфраструктуру, а также схему строительства сети автомобильных и железных дорог. Проект стратегического развития Сибири до 2035 года должен был быть готов еще к 3 декабря.

Пока Минэкономразвития рассматривает 95 инвестиционных проектов в Сибири общей стоимостью 4,4 трлн рублей, добавили в аппарате вице-премьера.

В регионах Экономика Макроэкономика Правительство Вице-премьеры СФО

Главное сегодня

Песков прокомментировал информацию о возможных новых санкциях США
Страховые пенсии в 2022 году вырастут на 5,9 процента
Штамм коронавируса "омикрон" выявили у вернувшихся из ЮАР двух россиян
ЦБ получит право ограничивать выдачу потребительских кредитов
США решили устроить дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине
Что будет с рублем после заседания ОПЕК+
Без клада и наследства: 4 способа накопить на достойную пенсию