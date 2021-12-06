Абрамченко предложила разделить Сибирь на кластеры

Разделить Сибирь на промышленные кластеры с разной специализации предложила вице-премьер Виктория Абрамченко. Об этом шла речь на совещании по ускоренному социально-экономическому развитию округа, информацию подтвердили "РГ" в аппарате зампреда правительства.

По замыслу Виктории Абрамченко, курирующей Сибирский федеральной округ, его надо разделить на кластеры исходя из имеющихся природных ресурсов. Отдельно будут выделены зоны, где станут развивать сельское хозяйство, заготовку леса и производство строительных материалов, добычу нефти и газа, угля, золота, драгоценных металлов, переработку алюминия, углехимию, производство меди и электроники.

Разрабатывать концепцию кластерного развития региона поручено главе Минэкономразвития Максиму Решетникову. Потребуется определить якорные инвестиционные проекты, продумать инфраструктуру, а также схему строительства сети автомобильных и железных дорог. Проект стратегического развития Сибири до 2035 года должен был быть готов еще к 3 декабря.

Пока Минэкономразвития рассматривает 95 инвестиционных проектов в Сибири общей стоимостью 4,4 трлн рублей, добавили в аппарате вице-премьера.