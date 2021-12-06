Двое малолетних детей погибли при пожаре в Красноярском крае

Малолетние брат и сестра погибли при возгорании частного дома в Енисейском районе. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщили сегодня в управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Информация о пожаре в одном из домов на улице Центральной поселка Новоназимово поступила в правоохранительные органы около 18 часов 5 декабря. По предварительным данным, в доме жила семья с тремя детьми в возрасте одного года восьми месяцев, пяти и десяти лет. Накануне вечером их мать затопила печь и отлучилась в баню. Вскоре женщина заметила признаки пожара в доме, где оставила детей. Старший из них успел покинуть горящее здание. Младшие мальчик и девочка погибли.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Расследование взяла на контроль прокуратура Красноярского края, заявили в надзорном ведомстве.