Экологи Минприроды России оценили результаты модернизации Омского НПЗ

Омский НПЗ "Газпром нефти" представил ключевые экологические проекты руководству проектного офиса "Чистый воздух" и федеральных общественных организаций. Благодаря масштабной модернизации к 2020 году воздействие производства на природу уже снижено на 40 процентов, а в 2025 году сократится еще на 25 процентов.

В сводный план "Чистого воздуха" вошли сразу девять проектов Омского НПЗ. Часть из них уже успешно реализована. Инвестиции "Газпром нефти" в экологические технологии превышают 100 миллиардов рублей.

- "Газпром нефть" выполняет все обязательства, которые взяла на себя в рамках исполнения соглашения, - считает руководитель Федерального проектного офиса "Чистый воздух" Максим Корольков. - Мы увидели, что на Омском НПЗ некоторые мероприятия уже завершены, некоторые находятся в высокой степени готовности. И дополнительно отметили, что в плане охраны окружающей среды и, в частности, защиты воздуха, компания также проводит много небольших мероприятий, о которых скромно умалчивает. На каждой технологической стадии, в каждой операции идет двойной контроль, чтобы улавливать малейшие выбросы и минимизировать нагрузку на атмосферный воздух. Мы рассчитываем, что такая последовательная работа по улучшению экологических показателей станет примером для других предприятий.

В перечне внедренных - современные технологии герметичной отгрузки нефтепродуктов. Новый блок очистки газов на установке каталитического крекинга. Полным ходом идет строительство комплекса "Биосфера", который обеспечит почти стопроцентную очистку сточных вод предприятия, которые благодаря уникальным технологиям будут направляться обратно в производство.

- Мы внимательно наблюдаем, в частности, за строительством "Биосферы", и убеждаемся, что природоохранные решения, выбранные для Омска, будут идеальными, - комментирует руководитель федерального проекта "ЭКОПОСТ" Элмурод Расулмухамедов.

Строительство двух новых комплексов - первичной переработки нефти и гидроочистки и депарафинизации дизельных топлив - позволит вывести из эксплуатации сразу 8 установок прошлого поколения. Новый комплекс глубокой переработки нефти будет оснащен блоком доочистки газов.

ОНПЗ первым в регионе внедряет автоматизированную систему мониторинга воздуха (АСМВ). Датчики, контролирующие состояние окружающей среды, установят непосредственно на технологических объектах. А все данные предприятие будет напрямую в онлайн-режиме передавать в надзорные органы.

- Открытость и доступность информации для граждан, особенно в части, касающейся экологической безопасности, - уже не просто тренд, а требование времени. Мы должны знать, чем дышим, поэтому призываем все хозяйствующие субъекты быть открытыми. "Газпром нефть" демонстрирует высокий уровень открытости своих предприятий. Сегодня мы убедились в этом на примере Омского НПЗ. Сейчас идет формирование большой федеральной системы мониторинга воздуха. Компания будет в нее интегрирована, и это как раз пример того, как тренд на открытость реализуется на практике, - отметил председатель "Российского экологического общества", председатель Экспертного совета по экологии при губернаторе Омской области Рашид Исмаилов.

- С самого начала модернизации Омский НПЗ взял на себя серьезные обязательства по реализации масштабных проектов, которые дадут высокий экологический эффект. Забота об окружающей среде стала одним из главных приоритетов для предприятия. Мы убеждены, что повышение эффективности в промышленности сегодня в обязательном порядке должно сопровождаться внедрением природоохранных технологий, - отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.