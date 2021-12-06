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06.12.2021 22:14

Еще четыре региона могут включиться в углеродный эксперимент

Текст: Алексей Дуэль

Башкирия, Хабаровский край, а также Иркутская и Калининградская области могу присоединиться к Сахалину, который уже проводит климатический эксперимент по достижению углеродной нейтральности. Об этом стало известно после заседания правительственной комиссии по законотворческой деятельности, которая поддержала законопроект о проведении эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов, сообщили в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко. Пока эксперимент запущен лишь на Сахалине, остров должен достигнуть углеродной нейтральности к концу 2025 года.
Как достичь углеродной нейтральности и увеличить прибыль завода

Сейчас на Сахалине за год выделяется 12,3 млн тонн углеродного эквивалента, поглощается 11,1 млн тонн. Если устранить разницу в 1,2 млн тонн - или 10% выбросов - остров достигнет углеродной нейтральности. Для этого надо внедрять технологии, позволяющие сократить выбросы парниковых газов, сформировать систему независимой верификации сведений о выбросах и поглощениях, наладить механизм торговли углеродными единицами, заявила вице-премьер.

"Создание специального регулирования - один из важнейших шагов для перехода на стратегию низкоуглеродного развития, - сказала Виктория Абрамченко. - В рамках эксперимента предстоит апробировать свободный оборот и зачет углеродных единиц и единиц выполнения квоты. Наиболее значимая часть эксперимента - квотирование выбросов парниковых газов".

Чтобы эти планы стали реальностью, на Сахалине планируют перевести с угля на газ 145 котельных, довести до 50% долю транспорта, работающего на газе или электричестве, активнее использовать возобновляемые источники энергии.

Углеродные единицы появятся исходя из квот выбросов для предприятий. За их превышения надо будет заплатить деньги по ставкам, утвержденным правительством. Или же купить на рынке углеродные единицы, покрывающее сверхлимитные выбросы. Отчеты об эмиссии парниковых газов надо будет предоставить в правительство региона, а их достоверность подтвердят аккредитованные компании-верификаторы.

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