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06.12.2021 03:00

Какие дороги Кемерова обновят по нацпроекту в следующем году

Участки городских магистралей, которым необходим ремонт, определили жители и эксперты.
Фото: Мария Фетисова Фото: Мария Фетисова
Фото: Мария Фетисова

Итоги текущего года по дорожному ремонту в Кемерове уже подведены. Нацпроект "Безопасные качественные дороги" позволил специалистам в течение теплого сезона привести в порядок 25 участков магистралей. В их числе и важные дорожные артерии областного центра - улицы Соборная, Рукавишникова, 1-я Стахановская, Заузёлкова, Мирная, шоссе Леонова, а также участки проспектов Химиков и Советского.

Также дорожные реновации пришли в 2021-м и в бывшие шахтовые и заводские поселки города. В ходе комплексного ремонта полностью заменили дорожное полотно на всех улицах поселка РТС - Мартемьянова, Муромцева, Механизаторов и Пчелобаза, а также специалисты привели в порядок обочины, тротуары, впервые за всю историю обустроили здесь остановочные площадки для транспорта с заездными карманами, а на улице Муромцева сделали место для разворота общественного транспорта.

На девяти участках дорог были выполнены работы в поселке Боровой. Здесь отремонтировали улицы, которые ведут к социально значимым объектам. Специалисты заменили верхний слой асфальтобетонного покрытия проезжей части, отремонтировали заездные карманы и остановочные площадки, а также выполнили работы по отсыпке обочин.

В рамках дорожного нацпроекта были обновлены тротуары на улицах Александрова, Соборной, Ворошилова, Стройотрядовской, в историческом центре города - на улицах Арочной и Орджоникидзе. А на излете дорожно-строительного сезона в эксплуатацию ввели новый участок улицы Институтской в Рудничном районе.

Грядущий 2022-й обещает быть не менее продуктивным. Объекты, над которыми в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" специалисты будут трудиться в следующем сезоне, уже определены в ходе голосования на цифровой платформе "Кузбасс Онлайн".

К ремонту готовятся 14 участков дорог во всех районах города. Все они уже обследованы дорожными специалистами. Диагностика показала, что объекты нуждаются в замене асфальтобетонного покрытия. Среди них, в частности, проспект Ленина от улицы Волгоградской до бульвара Строителей, автодорога от микрорайона Пионер до Ягуновского, улица Кирова от улицы Н. Островского до Красноармейской, улица Космическая от Базовой до Радищева, улица Славянская от 2-го Славянского переулка до улицы Полтавской, улица Троллейная от ж/д переезда до улицы Красноармейской, улица Советская, улица Авроры от 2-го пер. Авроры до улицы Ногинской и 2-й переулок Авроры от улицы Нахимова до проспекта Шахтеров и улицы Рекордной.

Дорожные ремонтные работы будут проходить с учетом графика ремонта инженерных коммуникаций ресурсоснабжающих организаций.

Материал подготовлен пресс-службой администрации города Кемерова

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