На "Листвяжной" восстановили систему вентиляции

Восемнадцать вентиляционных перемычек возвели за прошедшие сутки на аварийной шахте "Листвяжная" специалисты Военизированной горноспасательной части МЧС России.

На шахте также восстановлено шесть вентиляционных сооружений. Таким образом, вентилятор главного проветривания заработал в нормальном режиме. Началось проветривание аварийной выработки. Мониторинг газовой атмосферы ведется круглосуточно.

- Сегодня планируется разведка еще не обследованных горных выработок шахты, планируется пройти более 2,5 километра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. - Сейчас на шахте работают по три отделения ВГСЧ в смену, а также вспомогательная горноспасательная команда.

По данным ГУ МЧС, на 12 часов понедельника в стационарах оставалось десять пострадавших в аварии. Один человек - в состоянии средней степени тяжести, девять - в удовлетворительном. И 96 человек лечатся амбулаторно.