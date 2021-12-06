С убежавшего заключенного взыскали расходы на его поимку

Суд в Омской области взыскал более 115 тысяч рублей с осужденного в качестве компенсации расходов на его розыск. Такова сложившаяся практика: за побег заключенному приходится платить не только дополнительным сроком, но и буквально - деньгами.

Как рассказали в пресс-службе Горьковского районного суда Омской области, мужчина отбывает наказание в исправительной колонии № 8. В августе этого года он был выведен для уборки прилегающей территории участка колонии. Но вместо того, чтобы отработать с чистой совестью и вернуться в тюрьму, мужчина скрылся куда глаза глядят. Естественно, сотрудники колонии также сбились с ног, разыскивая беглеца. Его, конечно, нашли. Но поиск влетел в копеечку: это и оплата бензина, и сверхурочные для оперативников, работавших даже по ночам, и прочее. Потому колония, вернув человека, предъявила ему счет.

Колонии пришлось потратиться на бензин и сверхурочные для оперативников, искавших беглеца

"Суд, разрешая заявленные требования, пришел к выводу о необходимости удовлетворения требований в полном объеме, поскольку расчет, представленный истцом, подтвержден путевыми листами, чеками, графиками по розыску осужденного, справками об использовании автотранспорта, принадлежащего учреждению", - рассказали в суде. итоге счет был удовлетворен: гражданин должен заплатить 115 тысяч 489 рублей 25 копеек. Тюрьма любит точность. Многие арестанты не подозревают, что такая госуслуга, как "поиск сбежавшего заключенного", не предоставляется бесплатно. Но с некоторых пор прокуратура и ФСИНстали подавать на беглецов иски в суд о возмещении расходов по поимке. Кстати, платить заставляют даже если побег не удался, но человек в ходе подготовки побега что-то сломал, например, ограждения.